Мясников призвал «не брать» его «на понт»

14.05.2020, 22:08, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников ответил критикам.

Один из пользователей Сети счел странным то, что Мясников надел защитный костюм, хотя сам говорил, что тот не спасает от коронавируса.

Мясников в ответ призвал «не брать» его «на слабо», передает РИА «Новости».

«Я в Анголе к Эболе ходил без ничего», – сообщил он, пояснив, что тогда болезнь «была, а костюмов не было».

«У нас были случаи», – добавил Мясников.

Он отметил, что «в холерном бараке людей спасал». Мясников заявил, что его «на понт брать не надо».

Напомним, Мясников также назвал своего критика дебилом.

До этого Мясников возмутился заявлением блогерши о «платном» интервью

Он рассказал о том, что уже переболел COVID-19 и прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.