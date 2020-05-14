 

Мясников призвал «не брать» его «на понт»

14.05.2020, 22:08, Новости дня

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников ответил критикам.

Один из пользователей Сети счел странным то, что Мясников надел защитный костюм, хотя сам говорил, что тот не спасает от коронавируса.

Мясников в ответ призвал «не брать» его «на слабо», передает РИА «Новости».

«Я в Анголе к Эболе ходил без ничего», – сообщил он, пояснив, что тогда болезнь «была, а костюмов не было».

«У нас были случаи», – добавил Мясников.

Он отметил, что «в холерном бараке людей спасал». Мясников заявил, что его «на понт брать не надо».

Напомним, Мясников также назвал своего критика дебилом.

До этого Мясников возмутился заявлением блогерши о «платном» интервью

Он рассказал о том, что уже переболел COVID-19 и прошел тестирование, показавшее, что у него есть антитела к коронавирусу.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Коронавирус в Италии. За сутки более 2 тыс. человек выписались из больниц, умерло 542

11.05 / Путин раскритиковал реализацию выплат медикам

11.04 / Выяснилось, кто подарил 99-летней труженице тыла к 9 Мая просроченные консервы и старый чай

28.04 / Мадуро назначил нового министра нефти Венесуэлы. США считает его наркоторговцем

28.04 / Помочь может каждый: двухлетнему Герману нужна срочная операция

30.03 / Платформу космодрома “Морской старт” доставили из США в Россию

30.04 / К московскому марафону Doctor Jazz Party присоединяются зарубежные джазмены

20.04 / ЭИСИ рассказал о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

11.05 / Обращение президента к гражданам России. Полный текст

07.04 / Площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 га

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска