 

Россиянка избила 14-летнюю дочь кружкой и пыталась ее задушить

14.05.2020, 22:00, Разное

В Санкт-Петербурге местная жительница 1979 года рождения избила свою дочь кружкой и попыталась ее задушить. 14-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы.

Юная россиянка рассказала, что мать нанесла ей четыре удара кружкой по голове, а затем стала бить ее руками. После этого пострадавшая пошла к отцу, вместе с которым обратилась в полицию. В настоящее время она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ее матери грозит уголовная ответственность.



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