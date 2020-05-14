Россиянка избила 14-летнюю дочь кружкой и пыталась ее задушить

14.05.2020, 22:00, Разное

В Санкт-Петербурге местная жительница 1979 года рождения избила свою дочь кружкой и попыталась ее задушить. 14-летнюю девочку госпитализировали с травмами головы.

Юная россиянка рассказала, что мать нанесла ей четыре удара кружкой по голове, а затем стала бить ее руками. После этого пострадавшая пошла к отцу, вместе с которым обратилась в полицию. В настоящее время она находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Ее матери грозит уголовная ответственность.