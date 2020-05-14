Собаки оказались способны болеть коронавирусом COVID-19

14.05.2020, 22:00, Разное

Ученые из Гонконга выяснили, что собаки тоже могут болеть коронавирусом COVID-19. В крови нескольких животных обнаружили антитела, которые вырабатывает иммунитет для борьбы с инфекцией.

При этом хозяевами обоих питомцев были люди, переболевшие коронавирусом. Кроме того, специалисты нашли в организме зверей живые тела вируса. Тем не менее, исследователи сомневаются, что собаки могут быть переносчиками новой инфекции. Опыты будут продолжать, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT