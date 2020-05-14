 

Собаки оказались способны болеть коронавирусом COVID-19

14.05.2020, 22:00, Разное

Ученые из Гонконга выяснили, что собаки тоже могут болеть коронавирусом COVID-19. В крови нескольких животных обнаружили антитела, которые вырабатывает иммунитет для борьбы с инфекцией.

При этом хозяевами обоих питомцев были люди, переболевшие коронавирусом. Кроме того, специалисты нашли в организме зверей живые тела вируса. Тем не менее, исследователи сомневаются, что собаки могут быть переносчиками новой инфекции. Опыты будут продолжать, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.04 / Специалисты узнали, что в глубинах океана пингвины могут «разговаривать»

15.04 / Мнение: Итоги войны

30.03 / Мнение: Третью неделю дома – что происходит в Италии глазами россиянки

05.05 / О мудрой обезьяне, спускающейся с горы

28.04 / OnePlus Z с чипом MediaTek выйдет в июле

10.04 / Осужденный за домогательства Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

29.03 / Врач Алексей Водовозов опроверг пользу повышенных температур для пациентов при коронавирусе

29.03 / Ускорение процесса. Кризис на рынке нефти распространяется быстрее коронавируса

19.04 / Замглавы Минздрава Краснодарского края предложила медикам самостоятельно шить бахилы

25.04 / Общество: Владимира Соловьева атаковали вне эфира

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска