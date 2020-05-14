Проведена перепись пресноводных моллюсков

14.05.2020, 21:58, Новости дня

Российские ученые провели перепись пресноводных моллюсков Северной полярной области.

Специалисты отмечают, что такая перепись была проведена впервые за 130 лет. Во время работы ученые насчитали 104 вида беспозвоночных. В ходе исследования обнаружилось, что менее 2% от глобальной фауны пресноводных моллюсков завоевали территорию Арктики. Ученые считают, что это происходит по причине специфических природных условий Арктики. Также было обнаружено, что на данной территории видовое разнообразие улиток и двустворчатых небольшое.

По словам ученых, быстро размножаться и образовывать жизнеспособные популяции в северных водоемах моллюскам помогает их короткий жизненный цикл. Кроме этого, моллюски способны сохранять жизнеспособность даже тогда, когда вмерзли в лед.