 

Геномное разнообразие индийских львов истощено до критической отметки

14.05.2020, 21:58, Новости дня

Международная группа ученых проанализировала полные геномы уже вымерших и живущих ныне львов.

Во время исследования ученые смогли узнать, в каком состоянии находится генетическое разнообразие современной популяции львов, которые обитают в Индии. Обнаружилось, что этот представитель кошачьих за два века потерял 90% общей численности. За 150 лет были истреблены капский и берберийский подвиды.

Во время исследования ученые обнаружили признаки сокращения геномного разнообразия современной популяции индийских львов. По мнению ученых, сокращение произошло по причине активной охоты на животных и частого вступления львов в близкородственные связи. Сейчас у животных наблюдается дефект скелета, снижение количества сперматозоидов и уровня тестостерона, а также уменьшение гривы.



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