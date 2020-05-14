«Ей нужно больше личного пространства»: Инсайдер рассказал о неполадках в отношениях Ким Кардашьян и Канье Уэста

14.05.2020, 21:53, Разное

Психологи заявляют, что пережить карантин смогут не все семейные пары. Теперь с проблемами встретились и Ким Кардашьян с Канье Уэстом.

Инсайдеры рассказали, Уэст и Кардашьян не могут распределить семейные обязанности. Актриса хочет больше свободного пространства и желает оставаться хорошей матерью. Также телезвезда любит фокусироваться на учебе в юридической школе и работе. Однако без помощи супруга Канье Уэста справиться с задачами она не сможет.

Поклонники надеются, что возлюбленные смогут пережить тяжелое время и будут ценить друг друга еще больше, ведь любые проблемы в отношениях можно постепенно преодолеть. В результате временные трудности только укрепят семью.