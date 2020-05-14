Американские СМИ назвали мясо продуктом для богатых

14.05.2020, 21:53, Новости дня

В обычных американских магазинах начало пропадать из продажи мясо. При этом противоположная ситуация сложилась в премиальных торговых точках, где продукты покупают в основном люди с высокими доходами, пишут американские СМИ.

Агентство Bloomberg сообщает, что на крупных заводах зачастую работают выходцы из семей с низкими доходами, которые не могут позволить себе больничные. Кроме того, потребители сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода – это влияет на их выбор: платить ли больше за мясо или обойтись без него, передает РИА «Новости».

Сами же цены на мясо растут с начала апреля.

Ситуация с коронавирусом оказала ограниченное влияние на производство премиальных мясных продуктов. Скот выращивают на органических пастбищах, а переработкой занимаются относительно небольшие заводы или местные мясные магазины. Такое производство предполагает, что соблюдать социальную дистанцию будет легче, а компании с большей готовностью вводят санитарные меры.

Отмечается также, что коронавирус выявил социально-экономическое неравенство в США, сильнее затрагивая людей с низкими доходами.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что несколько тысяч работников мясной промышленности заболели COVID-19. По данным ведомства, фактором распространения инфекции стало то, что в этой сфере работникам трудно дистанцироваться друг от друга.

Ведущие производители мяса в США предупреждали о возможном дефиците продукции из-за COVID-19, из-за которого закрылись некоторые крупные фабрики.

Ранее глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.