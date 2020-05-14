 

Американские СМИ назвали мясо продуктом для богатых

14.05.2020, 21:53, Новости дня

В обычных американских магазинах начало пропадать из продажи мясо. При этом противоположная ситуация сложилась в премиальных торговых точках, где продукты покупают в основном люди с высокими доходами, пишут американские СМИ.

Агентство Bloomberg сообщает, что на крупных заводах зачастую работают выходцы из семей с низкими доходами, которые не могут позволить себе больничные. Кроме того, потребители сталкиваются с ростом безработицы и потерей дохода – это влияет на их выбор: платить ли больше за мясо или обойтись без него, передает РИА «Новости».

Сами же цены на мясо растут с начала апреля.

Ситуация с коронавирусом оказала ограниченное влияние на производство премиальных мясных продуктов. Скот выращивают на органических пастбищах, а переработкой занимаются относительно небольшие заводы или местные мясные магазины. Такое производство предполагает, что соблюдать социальную дистанцию будет легче, а компании с большей готовностью вводят санитарные меры.

Отмечается также, что коронавирус выявил социально-экономическое неравенство в США, сильнее затрагивая людей с низкими доходами.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщал, что несколько тысяч работников мясной промышленности заболели COVID-19. По данным ведомства, фактором распространения инфекции стало то, что в этой сфере работникам трудно дистанцироваться друг от друга.

Ведущие производители мяса в США предупреждали о возможном дефиците продукции из-за COVID-19, из-за которого закрылись некоторые крупные фабрики.

Ранее глава минфина США предупредил об угрозе разрушения американской экономики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / В Кремле ответили на вопрос о сроках саммита «Большой пятерки»

10.05 / Студенты-спасатели помогают бороться с пожарами в Забайкалье

26.04 / Власти сообщили о более 80 тысячах инфицированных коронавирусом в России

26.04 / В Москве скончались 38 человек с диагнозом COVID-19

24.04 / Мэр Вашингтона спрогнозировала пик заболеваемости в столице США

27.04 / Писатель-фантаст: Сейчас читателям нужны рассказы, дающие надежду

13.05 / Марсианскую воду признали непригодной для жизни

13.05 / 300-процентную надбавку за март медикам, работающим с COVID-19, выплатили почти во всех регионах – Степанов

06.04 / Мэр Читы попытался приказать сшить маску местному жителю

27.04 / Одноклубник Головина Фабрегас согласился на сокращение зарплаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска