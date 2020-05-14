Мать Тимати Симона Юнусова хочет удалить аккаунт из соцсетей из-за критики хейтеров

14.05.2020, 21:53, Разное

Симона Юнусова в микроблоге в Instagram призналась, что стала задумываться об удалении страницы, поскольку устала от критики хейтеров. Звёздная бабушка часто размещает в своём блоге фотографии маленьких внуков, поэтому подписчики решили: она лишила детей общения с матерью.

Симона Юнусова серьезно подумывает об уходе из виртуального пространства, поскольку у неё отсутствуют идеи по продвижению аккаунта, а также она не ставила перед собой цель прославиться. Мама рэпера Тимати хочет делиться личным опытом с молодежью, однако сомневается, что они захотят к ней прислушаться.

Певица Корнелия Манго одной из первых прокомментировала публикацию Юнусовой. Артистка отметила, ей нравится читать её посты, и для подписчиков это будет большая потеря. Фолловеры также решили высказаться по этому поводу. «Симона, у вас очень интересные истории. Хочется наблюдать за становлением и развитием Алисы», «Мне всегда было интересно черпать новые идеи по развитию и воспитанию детей от человека с опытом», — прокомментировали публикацию подписчики звёздной бабушки.

Большое количество постов Симона Юнусова посвящает старшей дочери Тимати Алисе. Однако некоторые фолловеры заметили, порой бабушка слишком много уделяет времени девочке, лишая тем самым Шишкову реализоваться как мать. Хейтеры убеждены, участь бывшей возлюбленной Тимати ждёт и его нынешнюю избранницу: Юнусова якобы планирует самостоятельно воспитывать и маленького Ратмира.