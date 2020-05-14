Определена наиболее уязвимая для коронавируса группа крови

14.05.2020, 21:53, Новости дня

Член Совета Федерации и заслуженный врач РФ Владимир Круглый назвал особенно подверженную заболеванию коронавирусной инфекцией группу крови.

По его словам, в результате проведенных в КНР исследований, в которых приняли участие 3 тыс. пациентов, было выявлено, что наиболее уязвимы люди со второй группой крови.

«Их доля составила более 30%. Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», – сообщил Круглый в беседе со «Звездой».

Врач отметил, что остальные группы крови в процентном соотношении оказались примерно равны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2305 человек.

Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.