 

Определена наиболее уязвимая для коронавируса группа крови

14.05.2020, 21:53, Новости дня

Член Совета Федерации и заслуженный врач РФ Владимир Круглый назвал особенно подверженную заболеванию коронавирусной инфекцией группу крови.

По его словам, в результате проведенных в КНР исследований, в которых приняли участие 3 тыс. пациентов, было выявлено, что наиболее уязвимы люди со второй группой крови.

«Их доля составила более 30%. Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения», – сообщил Круглый в беседе со «Звездой».

Врач отметил, что остальные группы крови в процентном соотношении оказались примерно равны.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 2305 человек.

Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Ярославский “Локомотив” не будет продлевать контракты сразу с двумя возрастными игроками

10.04 / МВД разработало новые правила учета последствий ДТП

04.04 / Рябошапка: Коломойскому по делу “ПриватБанка” может грозить от семи до 12 лет тюрьмы

08.04 / Стали известны подробности избиения историка в Москве

21.04 / Медики сообщили о депрессии у Надежды Бабкиной

16.04 / Эксперты оценили работу партий в условиях распространения коронавируса

22.04 / Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

26.03 / Глава Башкирии уговорил бойца Джеффа Монсона переехать в Уфу и тренировать детей

27.03 / Звезда «Крокодила Данди» скончался из-за коронавируса

27.03 / Руководитель полиции Киева заразился коронавирусом – замглавы МВД

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска