Бесплатная раздача GTA V обрушила онлайн-магазин компьютерных игр

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14.05.2020, 21:53, Новости дня

Сайт магазина компьютерных игр Epic Games Store, объявивший бесплатный доступ к игре Grand Theft Auto V, недоступен, сообщила компания.

В сообщении говорится, что наблюдается «большой трафик» и «пользователи могут столкнуться с длительным временем загрузки, появлением ошибки 500 или сбоем при загрузках». Магазин старается решить возникшие проблемы, передает РИА «Новости».

Пользователи высказали предположение, что проблемы возникли из-за притока новых игроков после анонса бесплатного доступа к GTA V (Rockstar). Кроме того, стало известно о трудностях с запуском многопользовательской онлайн-игры Fortnite.

Напомним, серия игр GTA не раз вызывала критику.

В 2014 году, когда вышла GTA V, администратор группы «Союз геймеров» «ВКонтакте» Никита Лаки заявлял, что от игры «стоит оградить детей», поскольку она «точно учит детей не тому». При этом он отмечал, что «взрослые, конечно, понимают и не станут уподобляться главному герою».

Как отметил Лаки, GTA – это свободная игра, где игрок убивает, кого захочет, и угоняет машины. По его словам, в сентябре вышла GTA V, где игрок «еще и магазины грабит».



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