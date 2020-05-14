В Ленобласти загорелся торговый центр

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14.05.2020, 21:48, Новости дня

В Гатчинском районе Ленинградской области произошло возгорание на территории торгового центра на улице Воскова, 1, сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Горят торговые павильоны пустующего торгового центра. Площадь пожара – 400 кв. м. На месте работают два пожарных расчета», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, позже площадь пожара достигла 530 квадратных метров. «Пожар локализован. Пострадавших нет», – отметили в ведомстве.

В пресс-службе районной администрации уточнили, что горят торговые павильоны пустующего торгового центра. Работы по ликвидации пожара на кровле продолжаются.

Напомним, в Москве произошел пожар, который охватил жилой дом старой постройки на Фрунзенской набережной. Известно, что горели балконы на 5, 6 и 7 этажах.

Позже была названа возможная причина пожара, в результате которого погиб один человек.



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