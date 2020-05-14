 

Мнение: Цены рванули?!

14.05.2020, 21:45, Разное


Картофан!

Анастасия Миронова впервые за месяц выбралась в магазин (у себя там в Ленобласти недалеко от Питера) и делится впечатлениями в своем ФБ: “Тележки стоят на приколе. Резкое обеднение. Все жутко подорожало. Даже не знаю, что в цене не изменилось. Прокладки, разве что. Особенно дорогие стали яблоки…” и т.д. Я, как вы знаете, все дни карантина передвигался свободно, никакого особого подорожания не замечал – но, однако, как раз вчера и меня проняло: покупал самую вроде простецкую вещь – картошку. И вдруг обратил внимание на цену – 60 рублей.

Причем, сразу отмечу – это не была молодая картошка! Картошка была именно старая, брал на пюре. И довольно жуткая – пока чистил, прямо вспомнил золотое советское время, когда только такая и продавалась: вся в какой-то гнили и в “глазках”, треть клубня идет “в отходы”. В общем, настоящая рабоче-крестьянская картошка из магазина напротив.

И – 60 р! Ничего себе. Вроде ведь совсем недавно такая стоила рублей 20. Ну ладно, в начале весны – 30. Но чтобы еще в 2 раза?! Похоже, очередной раунд роста цен действительно начался. А чем больше будет денежных раздач – тем живее он пойдет.

Источник: Размышления вольного социолога



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