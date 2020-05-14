Американский журналист – выборы-2016 были репетицией настоящего российского вмешательства

14.05.2020, 21:40, Новости дня

В 2016 году российские спецслужбы знали уязвимые места американской избирательной системы, но воздержались от удара по ним, рассказывает в эфире MSNBC корреспондент The Atlantic Франклин Фоер. На выборах 2020 года, по его мнению, Москва может действовать активнее, тем более что Дональд Трамп мешает госаппарату встретить «российское вмешательство» во всеоружии.

С нами на связи штатный корреспондент журнала The Atlantic Фрэнк Фоер. Заголовок его новой статьи в выпуске этого месяца — «Выборы 2016 года были репетицией». Фрэнк, вы писали об этой статье в Twitter, цитирую: «Я работал над этим с января. РФ вмешается снова, и история подготовки США — это приводящий в бешенство отчёт о бесталанности и о том, как Трамп подрывает реформы, в основе которых лежат благие намерения. Простите, что добавляю тревожности».

Фрэнк, многие озвучивали опасения по поводу следующих выборов и по поводу того, что президент вредит им, как-то влияет на них. И есть, конечно же, целая проблема с Россией. Что вам известно о том, что они делают в данный момент для вмешательства в следующие выборы?

ФРАНКЛИН ФОЕР, The Atlantic: Это в чём-то похоже на коронавирус: у нас есть большая экзистенциальная проблема, мы знаем, что угроза есть и что, вероятно, она скажется на нас. И бюрократия начинает готовиться, вся страна точно знает, каков план, обе партии, в целом, согласны по поводу реформ, необходимых для нашей защиты. И всё равно Трамп своими заявлениями, вроде того, которое вы показали вначале, подрывает все усилия бюрократии. Он подрывает всю двухпартийную инициативу за реформы.

И мы оказываемся в таком положении, когда мы видим, что они сделали в 2016 году, мы видим, что они потом сделали на европейских выборах и на промежуточных выборах 2018 года. Так что мы знаем, что их тактика эволюционировала, что у них есть эта карта избирательной системы США. И люди, на самом деле, не задумываются о том, что на выборах 2016 года они (русские. — ИноТВ) прощупывали избирательные системы всех 50 штатов и поставщиков компьютеров в округа и штаты. В этой стране 8 тысяч избирательных юрисдикций, так что уязвимых мест не счесть. И русским они известны!

И в 2016 году они воздержались. Они могли зайти дальше. И разведывательное сообщество немного недоумевает, почему в 2016 году они не нанесли больше вреда. А учитывая, что этот президент, по сути, пригласил Россию строить козни и показал, что за это не придётся расплачиваться, почему бы им и не зайти дальше? И возможно, что они могут сделать это такими способами, которые фактически нераспознаваемы для наших разведывательных служб.

Дата выхода в эфир 13 мая 2020 года.