Эксперты: за нападением на больницу в Кабуле стоят деструктивные силы

14.05.2020, 21:30, Новости дня

В результате нападения боевики захватили одну из самых известных в Кабуле больниц, в которой находится родильное отделение, работающее под патронажем организации «Врачи без границ». Жертвами стали свыше 20 невинных человек – в том числе новорожденные, их матери и медработники. Госсекретарь США Майк Помпео осудил нападение.

«Любое нападение на невинных людей непростительно, но нападение на младенцев и рожениц в родильном доме – это абсолютное злодеяние. Талибы и афганское правительство должны сотрудничать, чтобы привлечь виновных к ответственности. До тех пор, пока не будет снижен уровень насилия и не будет достигнут прогресс на пути политического урегулирования, Афганистан будет оставаться уязвимым для терроризма», – говорится в заявлении Госсекретаря.

Майк Помпео отметил, что движение «Талибан» отрицает свою причастность к атакам и осуждает их.

Бывший спецпредставитель США по Афганистану, а ныне эксперт научно-исследовательской корпорации RAND Джеймс Доббинс (James Dobbins) считает, что за нападением стоят деструктивные элементы, в частности «Исламское государство», цель которого – сорвать мирный процесс. По мнению эксперта, хотя мирный процесс идет не по графику, он не находится под угрозой.

«С самого начала я считал, что сроки, изложенные в соглашении, нереальны и что они, вероятно, не будут соблюден. Пока это так. Обмен пленными и открытие официальных переговоров не произошли вовремя. Думаю, что и вывод войск США не состоится вовремя. Но это не значит, что мирный процесс замер. Это просто означает, что потребуется больше времени, чем ожидалось», – считает Джеймс Доббинс.

Александр Краутер (Alexander Crowther) – эксперт Международного Университета Флориды отмечает, нападение на больницу – последствия гражданской войны с участием множества действующих сил.

«То тут, то там появляются люди, утверждающие, что они входят в состав движения талибов. Сам «Талибан» не взял на себя ответственность за эту атаку, как вы знаете. В Афганистане есть группировки, подобные «Хаккани», которые сначала не являлись частью «Талибана», а потом стали ею. Такие союзы невозможно контролировать. Да, такие группы хороши для правдоподобного отрицания. Но они становятся проблемой, когда вы хотите контролировать темп насилия. Это проблема, с которой столкнулись талибы. Они хотят его контролировать, но не все им подчиняются», – отмечает эксперт.

Александр Краутер добавляет, что мирный процесс – задача непростая, особенно когда нет победителя – ни одна из сторон не одержала военной победы в Афганистане. По мнению эксперта, – решение конфликта в стране лежит в политический плоскости.

«Сторонами должны выступать талибы, правительство Афганистана, а также Соединенные Штаты и Пакистан. Для Исламабада Афганистан является стратегическим тылом. И они предпочли бы нестабильный Афганистан, чем стабильный – но с индийским присутствием в нем, так же, как Россия предпочла бы нестабильную Украину, Грузию, Молдову и Армению стабильным соседям, которые могут вступить в Евросоюз или НАТО. При этом «Талибану» придется отдать часть власти», – отмечает Александр Краутер.

По его словам, необходимо учитывать этническое и региональное разнообразие страны.

«Тот, кто придумал жесткое контролирующее центральное правительство в Афганистане, не учитывал историю. Необходимо рассмотреть вопрос некой формы федерализма, когда у регионов есть определенный объем власти, как, например, в Испании», – считает эксперт.

Бывший спецпредставитель США по Афганистану Джеймс Доббинс отмечает, что атака на больницу является еще одной веской причиной заставить талибов выполнить обязательства по мирному соглашению.

«Речь идет о сотрудничестве «Талибана» с США в борьбе против «Исламского государства». Соединенные Штаты должны соблюдать подписанное соглашение. В то же время Вашингтон должен настаивать на том, чтобы талибы соблюдали соглашение».

Бывший спецпредставитель США по Афганистану подчеркивает: выполнение США мирного соглашения зависит от того, как ему следует «Талибан», что включает в себя ответственность за всплеск насилия. В четверг движение «Талибан» взяло на себя ответственность за взрыв грузовика возле здания суда в восточном афганском городе Гардез. В результате теракта погибли по меньшей мере пять человек и еще 14 получили ранения.