Глава сенатского Комитета по разведке покинул пост на фоне обвинений в инсайдерской торговле

14.05.2020, 21:30, Новости дня

Американский сенатор Ричард Берр оставил пост председателя Комитета по разведке после того, как ФБР конфисковало его мобильный телефон в рамках расследования по подозрению в инсайдерской торговле.

«Сенатор Берр связался со мной сегодня утром, чтобы уведомить о своем решении покинуть пост председателя Комитета по разведке на время расследования, – сообщил лидер сенатского большинства Митч Макконнелл. – Мы сошлись во мнении, что это решение наилучшим образом отвечает интересам комитета. Оно вступит в силу завтра в конце дня».

Президент Дональд Трамп заявил в четверг, что не обсуждал с Министерством юстиции проводимое в отношении Берра расследование и не слышал о его намерении временно покинуть пост главы комитета. «Я ни с кем это не обсуждал», – сказал президент журналистам в Белом доме.

Агенты ФБР конфисковали телефон Берра у него дома в окрестностях Вашингтона в среду, спустя три месяца после того, как он продал ряд акций по цене от 628 000 до 1,72 миллиона долларов в рамках 33 транзакций.

За день до того, как Берр продал акции 13 февраля, индекс Dow Jones Industrial Average закрылся рекордно высоким показателем 29 551,42 пункта, а 20 февраля цены на акции начали падать в связи с опасениями, что пандемия коронавируса нанесет серьезный удар по мировой экономике.

Берр, будучи главой Комитета по разведке, получал ежедневные брифинги по ситуации с коронавирусом. По словам газеты Washington Post, у сенатора был доступ к засекреченным докладам разведки, которые предупреждали о катастрофических последствиях пандемии.

Издание ProPublica на прошлой неделе сообщило, что зять Берра Джеральд Фаут, являющийся членом Национального совета по посредничеству, 13 февраля также продал акции по цене от 97 000 до 280 000 долларов.

Берр настаивает, что действовал не на основании информации, полученной в качестве сенатора. Его адвокат Элис Фишер заявляет, что ее клиент «участвовал в биржевой торговле на основании общедоступной информации и не координировал принятое 13 февраля решение с господином Фаутом».

Американское законодательство запрещает членам Конгресса использовать информацию, полученную ими в качестве госслужащих, в целях получения личной выгоды при торговле на бирже.

Соответствующий закон был принят в 2012 году при экс-президенте Бараке Обаме. Сенат одобрил его 93 голосами против 3. Берр был в числе сенаторов, голосовавших против.