 

Спрогнозировано серьезное падение продаж легковых и коммерческих авто в России

14.05.2020, 21:30, Новости дня

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ в 2020 году из-за кризиса на 43% по сравнению с прошлым годом, до 1 млн штук, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«По итогу года ожидаем продажи порядка 1 млн автомобилей. Падение в мае будет меньше, чем в апреле, до 40-50%, так как в большинстве регионов, в том числе самом существенном по доле продаж – Московском регионе, продажи не разрешены и дилеры ведут деятельность не в полном объеме», – передает ТАСС сообщение РОАД.

Напомним, в марте российские дилеры отметили рост спроса на автомобили на фоне обвала рубля. 



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