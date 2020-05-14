Спрогнозировано серьезное падение продаж легковых и коммерческих авто в России

14.05.2020, 21:30, Новости дня

Автодилеры прогнозируют падение продаж легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в РФ в 2020 году из-за кризиса на 43% по сравнению с прошлым годом, до 1 млн штук, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«По итогу года ожидаем продажи порядка 1 млн автомобилей. Падение в мае будет меньше, чем в апреле, до 40-50%, так как в большинстве регионов, в том числе самом существенном по доле продаж – Московском регионе, продажи не разрешены и дилеры ведут деятельность не в полном объеме», – передает ТАСС сообщение РОАД.

Напомним, в марте российские дилеры отметили рост спроса на автомобили на фоне обвала рубля.