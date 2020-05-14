 

Москва потребовала от Латвии обеспечить условия для удаленного обучения в школах на русском

14.05.2020, 21:30, Новости дня

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал Латвию обеспечить благоприятный учебный процесс для представителей нацменьшинств, который был ограничен из-за вспышки коронавируса.

«Вновь требуем от Риги обеспечить благоприятную и эффективную среду для представителей нацменьшинств в рамках учебного процесса, в том числе в контексте чрезвычайных обстоятельств. Призываем верховного комиссара Ламберто Заньера и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьерг [Сольрун] Гисладоттир отслеживать выполнение Латвией своих правозащитных обязательств», – цитирует ТАСС постпреда РФ на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, имеют место быть случаи нарушения Латвией образовательных и языковых прав национальных меньшинств. Кроме того, Лукашевич остановился на проблеме обучения русскоязычных школьников и дошкольников в условиях режима чрезвычайной ситуации, объявленного в республике из-за борьбы с COVID.

Так, в Латвии школьникам из числа русскоязычного меньшинства пришлось столкнуться с двойной адаптацией: к удаленным занятиям, а также к тому, что большинство заданий в этом режиме распространяется только на латышском языке, отметил российский постпред.

«В итоге с переводом и пояснениями ученикам вынуждены помогать родители, многие из которых продолжают работать и не имеют на это времени. Кроме того, качество такого обучения вызывает вопросы у всех сторон», – отметил Лукашевич.

«Вспомогательные средства обучения в Латвии также разрабатываются без учета нужд этнических меньшинств. Так, специально созданный для поддержки дистанционного обучения телеканал «Твой класс» предусматривает показ программ только на латышском языке даже для учащихся начальной школы. Единственным предметом, адаптированным для детей нетитульной нации, является государственный язык», – добавил дипломат.

Напомним, латвийского министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича раскритиковали за поздравление с Пасхой на русском языке.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказала, что коронавирус подарил Прибалтике новый повод для русофобии.



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