 

Любовь Успенская показала, как выглядела 40 лет назад

14.05.2020, 21:30, Разное

Любовь Успенская на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала архивный снимок, сделанный в 1979 году. Певица запечатлена в ресторане «Садко» на Brighton Beach, окруженная своими друзьями и коллегами.
66-летняя Успенская в описании под фотографией отметила, что, смотря на нее, вспоминает то спокойное время. Она и предположить тогда не могла, как изменится мир и все люди из ее окружения. Артистка назвала время «загадочной штукой», когда не знаешь, куда повернет судьба.

Опубликованный снимок вызвал восторг у поклонников певицы, ей даже посоветовали написать мемуары. «Любовь, вы не меняетесь! Красотка всегда!», «Какая роскошная женщина!» – умилялись фолловеры. Однако некоторые из них не увидели на фото любимую артистку. «А вас и не узнать совсем…», «Вас на фото нет?» – удивлялись интернет-пользователи.

В 70-е годы Любовь Успенская вместе со вторым супругом эмигрировала в США. Звезда шансона пела в ресторанах Нью-Йорка до переезда в Лос-Анджелес и выхода альбома.



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