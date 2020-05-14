 

Коронавирусом в Великобритании заразились больше 230 тыс. человек

14.05.2020, 21:22, Новости дня

Великобритания остается на первом месте в Европе по количеству жертв эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Соединенного Королевства, опубликованные 14 мая в Twitter.

Общее количество умерших достигло 33 614 человек (428 из них скончались за последние сутки, это на 66 меньше, чем накануне).

Всего коронавирусом с начала эпидемии заразились 233 151 человек (+3446 за последние 24 часа).

As of 9am 14 May, there have been 2,219,281 tests, with 126,064 tests on 13 May.

1,593,902 people have been tested of which 233,151 tested positive.

As of 5pm on 13 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 33,614 have sadly died. pic.twitter.com/VrfhlNVWar

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) May 14, 2020

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 4,37 млн человек, 298 тыс. из них скончались, 1,56 млн выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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