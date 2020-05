Коронавирусом в Великобритании заразились больше 230 тыс. человек

Великобритания остается на первом месте в Европе по количеству жертв эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Соединенного Королевства, опубликованные 14 мая в Twitter.

Общее количество умерших достигло 33 614 человек (428 из них скончались за последние сутки, это на 66 меньше, чем накануне).

Всего коронавирусом с начала эпидемии заразились 233 151 человек (+3446 за последние 24 часа).

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом в мире инфицировалось более 4,37 млн человек, 298 тыс. из них скончались, 1,56 млн выздоровели.