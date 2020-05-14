 

Число жертв пандемии коронавируса превысило 300 тыс.

14.05.2020, 21:22, Новости дня

Общемировое число жертв пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 300 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни в режиме онлайн.

На момент публикации новости от COVID-19 скончалось 300 074 человека.

По количеству связанных с COVID-19 смертей лидируют США (84 985), Великобритания (33 692), Италия (31 368), Испания (27 104), Франция (27 077), Бразилия (13 555), Бельгия (8903), Германия (7884), Иран (6854), Нидерланды (5609) и Канада (5434). 

Таким образом, на эти 11 государств приходится 84,1% всех зарегистрированных в мире смертей. На другие 177 стран и территорий, где подтверждены случаи коронавируса, – 47,6 тыс. летальных исходов болезни.

Всего в мире подтверждено 4 405 688 случаев инфицирования COVID-19, более 1,56 млн человек уже выздоровели. Таким образом, сейчас в мире около 2,5 млн активных случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Ученые заявили об отсутствии связи температуры с распространением коронавируса

27.03 / Коронавирус в США. Количество заболевших превысило 100 тыс.

28.03 / Украина захотела сэкономить на национализме

27.04 / Handelsblatt – американские правые воспринимают карантин как атаку на свои права

19.04 / Глава уханьской лаборатории заявил о природном происхождении коронавируса

04.05 / Трамп подверг критике Буша-младшего за молчание в период дела об импичменте

18.04 / Ректор Киевской духовной академии заразился коронавирусом

23.04 / Кремлевская битва за историю

08.05 / Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы

06.05 / Зеленский: Виновные в задержке выплат врачам должны понести ответственность

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска