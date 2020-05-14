Число жертв пандемии коронавируса превысило 300 тыс.

14.05.2020, 21:22, Новости дня

Общемировое число жертв пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 300 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни в режиме онлайн.

На момент публикации новости от COVID-19 скончалось 300 074 человека.

По количеству связанных с COVID-19 смертей лидируют США (84 985), Великобритания (33 692), Италия (31 368), Испания (27 104), Франция (27 077), Бразилия (13 555), Бельгия (8903), Германия (7884), Иран (6854), Нидерланды (5609) и Канада (5434).

Таким образом, на эти 11 государств приходится 84,1% всех зарегистрированных в мире смертей. На другие 177 стран и территорий, где подтверждены случаи коронавируса, – 47,6 тыс. летальных исходов болезни.

Всего в мире подтверждено 4 405 688 случаев инфицирования COVID-19, более 1,56 млн человек уже выздоровели. Таким образом, сейчас в мире около 2,5 млн активных случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.