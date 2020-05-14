 

Аппарат Рады предлагает депутатам получить “паспорт иммунитета”. ВОЗ выступал против

14.05.2020, 21:22, Новости дня

Аппарат Верховной Рады Украины 13 мая разослал народным депутатам письмо, которым предлагается пройти тест на антитела к коронавирусу и получить так называемый паспорт иммунитета. Скриншот e-mail изданию “Букви” предоставили неназванные нардепы.

К письму (в теме e-mail указано “О тестировании на коронавирус”) прилагаются два документа от “Медицинского диагностического института” и “Лаборатории Др. Редгер “, которые расположены в Киеве.

В первом документе сообщается о возможности пройти в лаборатории ПЦР-тест на COVID-19. Стоимость услуги (с выездом медсестры для забора мазка) – 2450 грн.

Вторым документом депутатам предлагают получить “Сертификат иммунитета к COVID-19”, если тест обнаружит антитела к коронавирусу. Стоимость сертификата – 2600 грн.

В документе также сказано, что “сертификат подтверждает, что этот человек больше не рискует заразиться коронавирусом”.

Фото: bykvu.com

Это прямо противоречит позиции Всемирной организации здравоохранения. 24 апреля ВОЗ подчеркнула, что никаких убедительных доказательств появления устойчивого иммунитета у переболевших коронавирусом не существует. Организация предостерегла от использования тестов на антитела для снятия карантинных ограничений.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире подтверждено 4 405 688 случаев инфицирования COVID-19, из низ умерли 300 тыс. человек, более 1,56 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 14 мая общее количество инфицированных составляет 16 847 человек, 456 из них умерли, 4143 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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