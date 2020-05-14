COVID-19 у собак: первые научные данные

14.05.2020, 21:18, Разное

За время пандемии COVID-19 новый коронавирус был обнаружен в Гонконге у двух собак. В журнале Nature ученые впервые опубликовали подробные отчеты об этих случаях.

В Гонконге люди, которых госпитализировали по поводу COVID-19, имели возможность оставлять своих домашних животных для присмотра государственным службам. К концу марта через такой карантин прошли 15 собак. У всех собак были взяты пробы на коронавирус SARS-CoV-2, у двух животных тесты были положительными.

Первой собакой с подтвержденным COVID-19 был 17-летний шпиц. Согласно отчету, у собаки был ряд тяжелых сопутствующих заболеваний, включая гипертонию, эндокринные нарушения и хроническую болезнь почек. Хозяйке собаки диагноз COVID-19 был поставлен 12 февраля, а шпицу – 24 февраля. Во время карантина собака чувствовала себя нормально, но она умерла спустя два дня после «выписки».

Шпицу многократно проводили анализы на коронавирус. В фекалиях животного вирус обнаружен не был. Количество вирусов в носоглотке было невелико, ученым не удалось культивировать их. Исходя их этого, ученые предполагают, что вероятность того, что собака могла заражать людей, очень низка.

Немецкая овчарка в возрасте 2,5 лет была второй собакой, у которой выделили коронавирус SARS-CoV-2. Симптомы болезни у ее хозяина появились 10 марта, собаке диагноз был поставлен 18 марта, но у нее болезнь протекала бессимптомно. С 18 по 30 марта животному провели несколько тестов. Интересно, что у овчарки были положительными не только оральные и назальные анализы. Коронавирус был обнаружен у нее в ректальном мазке, но его титры были низки.

У другой собаки, которая жила в одной квартире с немецкой овчаркой, тесты на коронавирус оказались отрицательными, в ее крови также не было антител к SARS-CoV-2.

Ученые провели генетическое исследование вирусов, которые показали, что собаки заразились от своих хозяев.

Авторы обзора пишут, что имеющиеся данные подтверждают, что собаки могут заражаться коронавирусом SARS-CoV-2 от людей. Но могут ли собаки передавать инфекцию людям и другим животным, остается неизвестным.