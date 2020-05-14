Доктор Мясников объяснил предназначение масок и перчаток

14.05.2020, 21:16, Новости дня

Перчатки предназначены для защиты кожи рук от раздражений от частого мытья и антисептиков, сообщил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников.

Доктор посетовал на то, что у людей нет понимания, зачем от них требуют носить перчатки и маски. «Вирус не проникает через кожу. Это не клещ и не комар! Перчатки – не для того, чтобы защитить кожу от вируса, и не для того, чтобы предотвратить распространение с вашей кожи чего-то там на других. Перчатки – только для того, чтобы предохранить вашу кожу от раздражения от постоянного мытья рук или антисептиков. Точка!» – написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что перчатки сами по себе являются таким же источником вирусов и бактерий, как и немытые руки. После каждого контакта перчатки необходимо менять или обрабатывать антисептиком.

«Перчатка выполняет свою роль лишь до первого контакта. Дальше она сама по себе источник инфекции для других. Только менять или обрабатывать постоянно антисептиком», – отметил врач.

При этом тканевые перчатки Мясников назвал даже более опасными.

«В свете этого идея носить трикотажные перчатки – абсурдна. Или вы их меняете сто раз на дню, или она заразна и опасна для других. Антисептиком ее не обработать. Сто раз в день ее тоже не постирать», – отметил он.

Эксперт рассказал также и про маски. По его словам, они не защищают от вируса, а лишь снижают риск распространения инфекции уже инфицированными людьми.

«Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет. Поэтому одеваем маски на всех. Эффективны? Ну, как сказать, наверное, лучше, чем ничего. Но если вы один – в машине, в парке – то не носите ее. Сопли, слюна, испарения – идеальная среда для всех вирусов и бактерий», – объяснил Мясников.

Наиболее эффективной мерой по индивидуальной защите, по словам доктора, является соблюдение дистанции.

«Следите за ситуацией, прогнозируйте ее. К вам подсели – встаньте и отойдите, не можете уйти – подойдите к окну, не находитесь в помещении с людьми, всегда предпочитайте ждать или встречаться на улице. Не стесняйтесь сделать замечание, если к вам кто-то жмется», – подчеркнул врач.

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