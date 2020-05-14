Собянин уточнил требования по ношению масок и перчаток

14.05.2020, 21:16, Новости дня

В Москве нет требования по обязательному ношению масок и перчаток на улице, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На этой стадии пока каких-то обязательных предписаний нет, но с другой стороны, если вы едете на работу и в метро находитесь в маске и перчатках, то вам уже самому проще адаптироваться и по улице пройтись если не в перчатках, то в маске», – передает его слова ТАСС.

Собянин также предположил, сколько еще будут действовать ограничительные меры из-за коронавируса.

«Я думаю, что нам надо пожить неделю-другую в таком режиме. Посмотреть, как майские праздники нам аукнутся и как скажутся меры открытия производств», – сказал Собянин.

Напомним, в Москве ношение масок и перчаток в общественном транспорте сделали обязательным с 12 мая.

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников ранее объяснил, для чего предназначены перчатки и маски.