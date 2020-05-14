Мнение: «Поражение России», газовая война и наказание Китая

14.05.2020, 21:10, Разное

1. Помните, как месяц назад всепропальщики называли нефтяную сделку ОПЕК+ невиданным поражением России? Мол, мы снизим добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей, а Саудовская Аравия почти не снизит, так как за месяц до того арабы резко нарастили добычу. По факту же мы видим, что саудиты решили резать, не дожидаясь перитонита — по полной и от души:

https://lenta.ru/news/2020/05/11/saudi/

Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сократит добычу нефти на миллион баррелей в сутки дополнительно, причем сделает это в одиночку, без согласований с партнерами по ОПЕК+ или другими странами. Об этом сказано в распоряжении министерства энергетики королевства, сообщает Reuters.

Таким образом, суммарное ограничение добычи составит уже 5 миллионов баррелей в сутки, если отсчитывать от апрельского максимума, и 3,5 миллиона — если брать от планки в соглашении ОПЕК+.

Тем временем нефтяные доходы саудитов упали на четверть, и это только за первый квартал, дальше будет хуже. Вот что сейчас происходит в Саудовской Аравии:

https://ria.ru/20200513/1571331344.html

Развязанная Саудовской Аравией ценовая война на сырьевом рынке нанесла тяжелый удар по экономике самого королевства. Правительство вынуждено пойти на непопулярные меры — трехкратное повышение НДС, отказ от выплаты прожиточного минимума. <…>

В начале апреля новое соглашение ОПЕК+ все же заключили — о сокращении добычи с 1 мая. Но саудиты лишь усилили демпинг, чтобы потеснить российских поставщиков, — предложили европейским потребителям беспрецедентную отсрочку платежей на 90 дней.

Эксперты неоднократно предупреждали, что для Саудовской Аравии с госбюджетом, сверстанным из расчета 80 долларов за баррель, демпинг — экономическое самоубийство. Однако в Эр-Рияде больше думали, как наказать Россию, отвергшую ультиматум. <…>

Эр-Рияд рекордными темпами тратит золотовалютные резервы, чтобы обеспечить стабильность национальной валюты — рияла. Только в марте ЗВР страны сократились на 27 миллиардов долларов — максимум за все двадцать лет статистики. <…>

В этом году Саудовская Аравия уже дважды выходила на международный рынок заимствований, разместив евробонды на 19 миллиардов долларов. В том числе бумаги со сроком погашения 40 лет — самые длинные из когда-либо выпущенных в долларах заемщиком из региона Персидского залива.

Такими темпами до конца года Саудовская Аравия может проесть половину своего золотовалютного запаса, попутно набрав долгов.

Если перевести на наши масштабы, это как если бы Россия из-за снижения цен на нефть повысила НДС до 60% и начала жечь резервы десятками триллионов рублей.

2. Газовые цены, в отличие от нефтяных, за последние пару месяцев обвалились не так уж сильно: это более экологичное топливо, которое не используется в авиации и других особенно пострадавших от кризиса отраслях.

Тем не менее и в газовой сфере могут найтись желающие начать ценовую войну:

https://lenta.ru/news/2020/05/12/gazwar/

Катар, являющийся главным мировым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), может развязать масштабную газовую войну из-за снижения стоимости сырья на фоне падения спроса из-за коронавируса и роста мировых запасов после теплой зимы. Об этом пишет Bloomberg.

После того как коронавирус ударил сначала по покупателям газа в Азии, а затем и по потребителям в Европе, куда королевство перенаправило поток сырья, Доха оказалась перед сложным выбором: сократить добычу или понижать стоимость сырья для поддержания спроса. «Снижение добычи ударит по государственным доходам Катара (…). Кроме того, это даст возможность Австралии лишить королевство национальной гордости — статуса главного мирового поставщика СПГ», — пишет Bloomberg.

3. Похоже, что США решили поставить на кон ещё одну стопку фишек. Американские политики начали раскручивать маховик коронавирусных санкций против Китая:

https://www.gazeta.ru/politics/2020/05/13_a_13081561.shtml

Американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии коронавируса. Согласно документу, ограничительные меры будут введены, если КНР «не предоставит полный отчет по вспышке эпидемии». В частности, речь идет о событиях, которые непосредственно послужили причиной начала пандемии.

Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм — уверен в попадании вируса в США из-за «обмана» со стороны Коммунистической партии Китая. По его мнению, Пекин должен допустить международных экспертов в уханьскую лабораторию для проведения расследования.

Подобные настроения поддерживаются и в Белом доме, причём людьми, ответственными за вопросы торгового мира или торговой войны с Китаем:

По словам главы нацсовета по торговле при Белом доме Питера Наварро, Китай якобы позволил коронавирусу распространиться и должен быть привлечен к ответственности.

Китайцы, разумеется, наглость американцев без ответа не оставят. Если торговая война между Китаем и США наберёт обороты, ставшая полем боя мировая экономика может и не выдержать новых потерь.