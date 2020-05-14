Поэт Валерий Соколов рассчитывает взыскать с Наталии Гулькиной через суд больше миллиона рублей

14.05.2020, 21:09, Разное

Недавно поэт Валерий Соколов подал иск на бывшую солистку «Миража» Наталию Гулькину. Он рассчитывает получить компенсацию в размере миллиона рублей за выступления артистки в 2019 году в Салавате.

Наталья Гулькина подтверждает, она приняла участие в концерте ко Дню города в Салавате. Её выступление закончилось тем, что фанаты начали исполнять строчки из песни «Миража». Певица захотела поддержать поклонников и спела отрывок композиции совместно с поклонниками. Через некоторое поэт Валерий Соколов потребовал возместить ему ущерб за использование композиции без разрешения.

Адвокат Майя Сандлер решила высказаться относительно конфликта между знаменитостями. Она утверждает, исполнительница заработала меньше, чем поэт хочет о неё получить. Артистка исполнила отрывки из трех песен, а это означает, что Соколов оценил каждую из них приблизительно в 300 тысяч рублей.

«Судя по всему, он позаботился о моральном ущербе и запросил данную сумму. Это объясняется тем, что его не оповестили относительно использования композиций. Мотивы Гулькиной были просты: она решила порадовать фанатов, но не получила никакой материальной выгоды. Не имеет смысла требовать с исполнительницы данную сумму за исполнение трех отрывков», – пояснила Сандлер.

Юрист также добавила, певица считает причиной иска конфликт с Маргаритой Суханкиной. Обе исполнительницы были участницами группы «Мираж», однако в один момент последняя приняла решение начать сольную карьеру, а поэт стал ее худруком.