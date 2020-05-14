 

Унижавшая детей воспитательница приюта объяснила издевательства словами «это смешно»

14.05.2020, 21:08, Новости дня

На допросе сотрудница уфимского приюта, которая опубликовала в сети видео издевательств над детьми, объяснила следователям, что ей показались ее действия смешными.

«Когда я начала снимать это на видео, я решила обыграть это и сказать девочке ударить мальчика. Надеясь, что она не послушает меня. А оказалось, она меня послушала», – приводит ее слова РЕН-ТВ.

Ранее сообщалось, что в Уфе возбудили уголовное дело против воспитательницы социального приюта Адили Нуруллиной, которая унижала детей и записывала это на видео.

Напомним, она разместила на своей странице в соцсети провокационные сообщения в отношении детей: на видео девушка провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику, при этом ролики сопровождаются титрами: «Немного о «прекрасной работе» или «Я из тех училок, которые знают, что ученик вырастет проституткой».

После инцидента психологи проверили состояние детей из приюта. 



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