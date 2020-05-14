 

Ученые проверили одно из возможных лекарств от коронавируса

14.05.2020, 21:08, Новости дня

Противовирусный препарат рибавирин, применяемый против гепатита и других инфекций, может быть эффективным лекарством от коронавируса, к такому выводу пришли ученые из Университета Гете и сотрудники Франкфуртской университетской больницы, чье исследование опубликовано в журнале Nature.

Среди веществ, останавливающих размножение коронавируса в клетках, была 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG), а также рибавирин, пишет РИА «Новости».

Специалисты изначально выяснили, что COVID изменяет клетки человека. После ученые применили одну из разновидностей «масс-спектрометрии mePROD», чтобы определить, с какой скоростью и в каком количестве белок синтезируется в клетках толстой кишки.

В ходе исследования стало ясно, что коронавирус незначительно влияет на выработку белка, при этом ускоряя его синтез, в отличие от многих других вирусов, подчеркивается в журнале.

Так, ученые использовали ингибиторы трансляции, подавляющие процесс синтеза белка для замедления размножения вируса.

Напомним, в мае в РФ заявили о многообещающих итогах испытаний препарата «Фавипиравир» против коронавируса, при котором большинство пациентов на пятый день терапии имеют отрицательный тест на это заболевание.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев объявил, что РФ не планирует участвовать в «гонке вооружений» с США, которая продвигает свой препарат «Ремдисивир», при создании препаратов от коронавируса.

Ранее российский препарат от коронавирусной инфекции «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований, а врачи отметили положительную динамику у пациентов с коронавирусом средней тяжести.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Трамп поблагодарил Россию за «красивый жест»

11.05 / Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

07.04 / Трамп отрицает нехватку наборов для тестов и медицинских принадлежностей в больницах

28.03 / Рябошапка об уходе Трепака из Офиса генпрокурора: Можем забыть, что дело Гандзюк будет расследовано должным образом

17.04 / Украина усиливает противоэпидемиологические меры в Пасхальные дни

13.05 / Политолог: Инициативы президента по поддержке семей с детьми одобряет большинство россиян

01.05 / Овечкин признан лучшим левым нападающим в НХЛ за последние 53 года

13.04 / Число заразившихся коронавирусом в Украине превысило 3 тыс., сделка ОПЕК+ не помогла. Главное за день

20.04 / Трамп – об устойчивом прогрессе Америки в борьбе с коронавирусом

03.04 / Капитана американского авианосца отстранили за попытку спасти экипаж от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска