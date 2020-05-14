Устюгов заявил об охоте за российскими медалями

14.05.2020, 21:08, Новости дня

Бывший биатлонист Евгений Устюгов заявил, что попытка добиться его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил похожа на спланированную охоту за российским медалями.

«Да, действительно мы с юристами попросили специалистов провести полногеномное исследование у меня и у моих родителей. В 2017 году IBU начал расследование против меня по паспорту крови в связи с повышенным гемоглобином. Я предоставил выписки из медицинской карты и дополнительные анализы крови, после чего в июне 2018 года дело было закрыто в связи с отсутствием оснований для обвинений в допинге. Однако в январе 2020 года IBU вдруг заново открыл дело в отсутствие каких-либо новых фактов и доказательств. Ко всему прочему, дело передали в CAS ADD, в полном противоречии с конституцией IBU», – сказал Устюгов ТАСС.

По его словам, IBU предлагает ему прекратить попытки доказать свою невиновность. «Я не намерен об этом молчать. Благодаря друзьям я буду бороться и защищаться в CAS ADD. В очередной раз IBU в отношении меня поступает очень странно. Мне даже передали недавно, что они «советуют мне перестать сопротивляться, и что все равно они найдут, за что меня дисквалифицировать». Видимо, кто-то охотится за российскими медалями, но не знаю, кто», – отметил Устюгов.

«Но мне нечего скрывать. Я всю жизнь жил и живу с высоким гемоглобином. Все об этом в IBU знали. Чтобы защититься, я был вынужден провести полногеномное исследование. Оно выявило наследственные мутации, следствием которых является постоянно повышенный уровень гемоглобина», – добавил он.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что Устюгов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил и, как следствие, лишается золотой медали ОИ в Сочи в эстафете. Из-за этого события сборная России потеряла первое место в медальном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года.

Позже сам Устюгов назвал происходящее беспределом.

Президент Владимир Путин выразил надежду, что результаты генетических исследований, которые были проведены с генным материалом Устюгова, помогут спортсмену оспорить решение о его дисквалификации.