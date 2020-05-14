Эксперт: В странах ЕС до половины избирателей предпочитают электронное голосование

14.05.2020, 20:53, Новости дня

В условиях угрозы коронавируса люди могут бояться идти голосовать на участки из-за риска заразиться. А поэтому государство должно представить им возможность реализации избирательных прав, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, объясняя необходимость появления в РФ закона о дистанционном голосовании – по почте и по Интернету.

«Зачем сохранять архаичные формы голосования? В мире есть много способов, которые в РФ пока не использовались. Мы достаточно консервативно подходили к голосованию – только на избирательных участках, с некоторыми вариациями. Но прогресс не стоит на месте, открываются новые возможности для волеизъявления», – сказал глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.

Политолог напомнил, что практика голосования по почте на прошлой неделе была узаконена в Польше, она также давно используется в США, Германии, Испании и еще в двух десятках стран, и «при этом вполне получается сохранять анонимность голосования, а подсчет голосов происходит достаточно корректно».

«Например, многие люди давно почти не пользуются наличными. Мы доверяем свои деньги платежным системам. Но в таком случае мы можем доверять и электронному голосованию, современным технологиям. Все системы верификации, контроля, сохранения данных пользователей, применяемые в платежных системах, вполне могут быть использованы и в таком голосовании», – полагает Старовойтов.

Собеседник подчеркнул, что в странах Евросоюза, например, в Эстонии, где используют электронное голосование, до половины избирателей предпочитают такой способ. «В РФ такой эксперимент состоялся на последних выборах в Мосгордуму и был признан вполне удачным», – напомнил эксперт.

«Что главное в голосовании? Чтобы максимальное количество людей могли максимально свободно выразить свою волю. До появления коронавируса явка на выборах постепенно снижалась. Из-за нехватки времени людям было просто некогда ходить на участки. Электронные формы голосования решают эту проблему. Человек может голосовать как бы между делом, голосовать почти также легко, как он ставит лайки в социальных сетях», – считает Старовойтов.

Особенно востребованы РФ новые формы голосования сегодня – на фоне пандемии, отмечает политолог. «Коронавирус полностью поменял наши пользовательские привычки. Он мешает нам вступать в непосредственные контакты с другими людьми, однако не мешает при этом вести активную социальную жизнь», – отметил Старовойтов.

Эксперт подчеркивает, что дистанционное голосование не отменяет привычное голосование на избирательных участках. «А если я не хочу идти на участок, если я опасаюсь за свое здоровье, то почему должен быть лишен права голосовать? Государство обязано обеспечить возможность реализовать мои права, – и право на голосование в том числе. Есть право на жизнь, на образование и на голосование в том числе», – убежден Старовойтов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Случаи и порядок голосования в дистанционном формате и по почте будет устанавливать Центральная избирательная комиссия.

Предложено также внести соответствующие поправки в закон о выборах депутатов Госдумы. Россияне смогут голосовать как по почте, так и дистанционно. Кроме того, Дума одобрила в третьем чтении закон о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве в 2020-2021 годах.

Стоит отметить, что голосовать по почте в РФ разрешено и сегодня, но право на его проведение было отдано на усмотрение субъектов Федерации. Ранее правом голосовать по почте, к примеру, обладали жители Петербурга, а также Свердловской, Ярославской, Мурманской областей. Такая практика до сих пор действует в Тюмени.

Депутаты приняли в третьем чтении и другой законопроект, также связанный с выборами. Расширяется перечень статей Уголовного кодекса, осужденные по которым граждане лишаются права баллотироваться в органы власти после освобождения. Запрет коснется лиц, имеющих на день голосования неснятую и непогашенную судимость за ряд преступлений средней тяжести, а также тех, у кого еще не прошло пяти лет после погашения судимости. Запрет коснется граждан, осужденных за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к потреблению наркотиков и к самоубийству, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц, и ряд других преступлений. В списке статей также – многократное нарушение закона о митингах и уничтожение либо повреждение воинских захоронений.

В настоящее время запрещено баллотироваться только тем, кто осужден по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса.

Решение Госдумы опирается на вердикт Конституционного суда РФ 2013 года, согласно которому федеральный законодатель вправе установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности.

Как считает Старовойтов, расширение круга лиц, не обладающих правом баллотироваться, соответствует принципам народовластия. «Демократия – это власть большинства и способность услышать меньшинство. Никто не спорит с тем, что уголовникам не место на выборных должностях. Тем более, что подобные меры не ломают никакие жизненные стратегии тех, кто лишен активного избирательного права. Им не навсегда отказано участвовать в выборах, а лишь на определенный срок. Допустим, человек совершил мошенничество, отсидел в тюрьме. Надо посмотреть, не будет ли у него рецидива», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, это принципиально ничего не меняет и для абсолютного большинства избирателей. Ну, не будет какой-то осужденный по конкретным статьям представлен среди кандидатов на выборах. А что, у нас есть ярчайшие политики, бывшие осужденные, за которыми идут народные толпы? Нет. Так что это решение не мешает остальным гражданам реализовывать свое пассивное избирательное право», – подытожил политолог.