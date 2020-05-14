«Иллюзия идеального отца»: Эмин после объявления о разводе поделился трогательным фото с дочерью

14.05.2020, 20:53, Разное

Певец Эмин поделился нежной фотографией с дочерью Афиной. Вокалист разводится со своей супругой Аленой Гавриловой, но обещает поддерживать ее и их наследницу.

Азербайджанский певец Эмин рассказал, что планирует расстаться со второй супругой Аленой Гавриловой после двух лет отношений. О причинах развода он не сообщает, но публично обещает помогать дочке, поддерживать жену, к которой сохраняет уважение.

Подписчики защищали Алену Гаврилову и говорили, Эмин поступает нечестно по отношению к ней, ведь решение о расставании он принял в день рождение матери. Раньше артист с нежностью рассказывал о супруге, общаясь с Региной Тодоренко, а уже на следующий день показал нежное фото с дочерью Афиной. На снимке видно, как малышка с красивым бантом играет на фортепиано с отцом. Певец написал, они сочиняют новые композиции.

Фанаты осуждают Эмина и уверены, такую фотографию он опубликовал специально, чтобы смягчить информацию о разводе. Подписчикам кажется, что это лишь «иллюзия идеального отца», и хотят слышать от него правду. Многие же восхитились малышкой и считают, она настоящая «папина дочка».