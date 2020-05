Bloomberg задался вопросом, почему коронавирус «не убил больше русских»

14.05.2020, 20:53, Новости дня

Американское информационное агентство Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских», в которой порассуждало о причинах низкой смертности от COVID-19 в России.

Издание пишет, что РФ – единственная из 10 наиболее пострадавших стран с уровнем смертности ниже 1%. В Испании, Франции и Великобритании этот показатель 12-14%, в США – 6%, в Германии – 4,4%. По всему миру смертность составляет 6,8%, передает «ИноСМИ»текст статьи Bloomberg.

В статье отмечается, что в РФ проводится масштабное тестирование, благодаря чему выявляется огромное число новых случаев, из которых более 40% бессимптомные. Но даже в Южной Корее, развернувшейся едва ли не самую всеобъемлющую систему для отслеживания коронавируса, уровень смертности в 2,5 раза выше, пишет Bloomberg.

«В среду Министерство здравоохранения заверило, что при классификации смерти пациентов с диагнозом covid-19 придерживается правил международной статистики. Это означает, что в качестве причины смерти указывается болезнь, которая непосредственно к ней привела – например, острая сосудистая недостаточность», – пишет Bloomberg.

Накануне сообщалось, что МИД подготовил письма в редакцию Financial Times и New York Times с просьбой опровергнуть статьи о якобы «занижении» в РФ сведений о смертности от коронавируса. В частности, Financial Times утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным.

Госдума потребовала от издания объяснений, им пригрозили лишением аккредитации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. Она отметила, что все предоставляемые российскими властями данные сверяются.

Политолог Андрей Манойло в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что такие статьи призваны отвлечь американцев от их собственных проблем.

Ректор Московского государственного медико-стоматологического университета Олег Янушевич объяснил, что позволило России обеспечитьнизкий уровень летальных исходов из-за коронавируса, а главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава академик РАН Александр Румянцев заметил, что российское здравоохранение было изначально готово к эпидемии коронавируса, поэтому уровень смертности оказался столь низким.