В Минздраве Калмыкии рассказали о первых в республике родах женщины с COVID-19

14.05.2020, 20:53, Новости дня

Роды принимались врачами, одетыми в противочумные костюмы. Новорожденный сразу прошел специальную обработку, были взяты анализы на вирус. Об этом рассказала газете ВЗГЛЯД представитель Минздрава Калмыкии Евгения Очаныкова, комментируя сообщения о первых в республике родах пациентки с подтвержденным тестом на коронавирус.

«Роды проходили на базе инфекционного госпиталя в присутствии врача-гинеколога, врача-инфекциониста, врача-неонатолога и медсестер. Когда мальчик появился на свет, его забрали от матери, взяли у него мазок», – рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Евгения Очаныкова.

Напомним, о том, что врачи Перинатального центра имени Шунгаевой приняли роды у пациентки с диагнозом COVID-19, во вторник сообщил в своем Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

Роженица лежала в инфекционном отделении с подтвержденным тестом на коронавирус, отметила пресс-секретарь Министерства. После курса лечения при повторном анализе перед родами тест на вирус показал уже отрицательный результат. Ребенок родился здоровым, не скрывала радости Очаныкова. «Несколько дней младенец с матерью были разлучены. Ребенка на это время передали в детское отделение, – продолжила собеседница. – Затем обоих еще раз проверили. Тест показал отрицательный результат и у ребеночка, и у мамы. И их выписали полностью здоровыми домой. Но они остаются под наблюдением медиков и с соблюдением норм профилактики».

«Четыре дня – это время, которое понадобилось для прихода повторного отрицательного анализа у роженицы. Ведь врачи должны были понять, можно ли ее выписывать на четвертые сутки – как обычных женщин, которые родили. Окажись тест положительным, их бы оставили в больнице», – отметила Очаныкова.

По данным Минздрава Калмыкии, по состоянию на четверг в республике зарегистрировано 618 случаев коронавируса, из которых 48 – за последние сутки. В тяжелом состоянии находится 12 человек, из них 6 – на ИВЛ. Умерло 7 человек. Всего с начала пандемии выздоровело 174 человека.