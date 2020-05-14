Шутер Deep Rock Galactic официально доступен в магазине Steam

14.05.2020, 20:53, Разное

Игра Deep Rock Galactic официально доступна в интернет-магазине Steam. Она рассказывает историю гномов, пытающихся отыскать ценные ресурсы в глубинах космоса.

Научно-фантастический шутер от первого лица Deep Rock Galactic заточен под кооперативное прохождение. Одновременно в одной сессии могут присутствовать до четырёх человек, но и в одиночку проходить игру никто не запрещает. Сложности добавляет процедурная генерация пещер и поэтому ни одна предыдущая не будет похожа на следующую, и побывать в двух одинаковых локациях невозможно. Везде присутствуют сложности в виде врагов и полчищ различных инопланетных существ, так и трудности преодоления рельефа. Необходимо строить переправы, подъёмники и заботиться об освещении, ведь естественного света в пещерах нет.

С момента выхода Deep Rock Galactic прошли всего сутки, но многие пользователи Steam остались довольны. Игра имеет крайне положительные отзывы на основе почти 30 тыс. рецензий. Игроки оценили простую и удобную механику, полную свободу действий и разрушаемое окружение.