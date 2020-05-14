 

Шутер Deep Rock Galactic официально доступен в магазине Steam

14.05.2020, 20:53, Разное

Игра Deep Rock Galactic официально доступна в интернет-магазине Steam. Она рассказывает историю гномов, пытающихся отыскать ценные ресурсы в глубинах космоса.
Научно-фантастический шутер от первого лица Deep Rock Galactic заточен под кооперативное прохождение. Одновременно в одной сессии могут присутствовать до четырёх человек, но и в одиночку проходить игру никто не запрещает. Сложности добавляет процедурная генерация пещер и поэтому ни одна предыдущая не будет похожа на следующую, и побывать в двух одинаковых локациях невозможно. Везде присутствуют сложности в виде врагов и полчищ различных инопланетных существ, так и трудности преодоления рельефа. Необходимо строить переправы, подъёмники и заботиться об освещении, ведь естественного света в пещерах нет.

С момента выхода Deep Rock Galactic прошли всего сутки, но многие пользователи Steam остались довольны. Игра имеет крайне положительные отзывы на основе почти 30 тыс. рецензий. Игроки оценили простую и удобную механику, полную свободу действий и разрушаемое окружение.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Пейзаж после Сечина

12.04 / Мнение: Сюрпризы мужу устраивала по его интересам

20.04 / В Алтайском крае в ДТП с грузовиком погибли три человека

07.05 / После пандемии коронавируса в России могут вырасти цены на товары и услуги

13.05 / “Все изменилось к лучшему”: Принцы Гарри и Уильям восстановили отношения ради отца

26.03 / Елизавета II созвонилась с Борисом Джонсоном необычным способом: почему это стало мемом

24.04 / Путин отчитал банки за плохую работу во время коронавируса

30.03 / Новгородская область закрылась на самоизоляцию из-за COVID-19

09.04 / Мнение: Карантин в Арзамасе

18.04 / Более 50 моделей смартфонов на базе MediaTek исключили из бенчмарков за «подозрительные» результаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска