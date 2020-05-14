Ева Грин раскритиковала требования к женщинам: “Моя мама всегда говорила мне выглядеть более женственной”

14.05.2020, 20:50, Разное

Французскую актрису и звезду фильмов “Казино Рояль” и “Мечтатели” многие считают самим олицетворением выражения femme fatale. Взгляд с поволокой, красная помада, точеная фигура, обтягивающий наряд и высокие шпильки как завершающий штрих образа – чаще всего именно в таком виде Ева Грин появлятся на красных дорожках. Но, как выяснилось в новом интервью Грин изданию Town & Country, ей самой такой навязанный индустрией образ совсем не близок. Более того – те самые каблуки она просто ненавидит и считает преступлением тот факт, что женщины негласно обязаны их носить.

Моя мама наверняка сказала бы мне: “Ты должна уметь укладывать волосы, сделать над собой усилие, носить больше ярких цветов и быть более женственной”. Но я слишком люблю комфорт. Высокие каблуки кажутся мне слишком анти-феминистскими. На шпильках мы все словно птицы на ходулях.

Примечательно, что при этом для большинства своих выходов в свет Ева Грин предпочитает как раз шпильки и крайне редко заменяет их на босоножки на танкетке и почти никогда – на туфли на плоской подошве.

Ева ГринВ ходе интервью с журналистом она коснулась еще одной животрепещущей темы: возраста – понятия, с которым в отношении женщин-актрис и женщин в принципе также связано много предрассудков. Ева, которой этим летом исполнится 40 лет, имеет на этот счет свое мнение:

Многие женщины сказали бы: “Я нашла себя, сейчас я чувствую себя намного лучше, чем в 20 лет”. Но я все еще хочу оставаться желанной – и ни одна женщина на самом деле не хочет стареть. Мне уже говорят, что я слишком стара для некоторых ролей, так что я не буду врать и говорить, что все прекрасно. Люди, которые говорят “Я люблю свои морщины и ценю внутреннюю красоту”… Я их не понимаю!

На вопрос, готова ли она в будущем прибегнуть к пластической хирургии, актриса ответила отрицательно:

О нет. Я вчера видела женщину, которая настолько переделала себя, что была похожа на инопланетянина. Думаю, это похоже на одержимость… Хотя, может, я бы и сделала какие-то крошечные изменения. Но если все будет выглядеть странно, то лучше за это не браться.

Ответила Ева и по поводу другого вопроса: планирует ли она в ближайшее время стать матерью.

Не знаю. Сейчас определенно нет. А так будь что будет. Самое сложное – это слушать суждения чужих людей на этот счет.

Ева ГринНапомним, личная жизнь Евы Грин – тайна за семью печатями, которую она не стремится раскрывать. Последние отношения Евы, про которые прессе было хоть что-то известно, – с актером Мартином Чокашом, однако до сих пор непонятно, закончился этот роман или нет. Кстати, в новом проекте актрисы “Светила” – мини-сериале и экранизации романа Элеанор Каттон – она сыграла вместе с Мартином, причем Чокаш на проекте исполнил роль возлюбленного героини Грин.

Единственная информация о планах на будущее, которой актриса поделилась в интервью, касалась ее жизни в Великобритании. Родившаяся во Франции, Ева уже 15 лет живет в Лондоне, а теперь мечтает не только и дальше обживать свою квартиру в британской столице, но и приобрести ферму:

Возможно, в Уэльсе или в Ирландии. Я даже записалась на онлайн-курсы по агрокультуре – хочу изучить этот вопрос вдоль и поперек, чтобы быть готовой. Это очень полезная информация по экологии, это должны преподавать в школе. И мне точно нужно найти способ зарабатывать на этой ферме деньги, при этом никого не убивая. Особенно свиней – я обожаю свиней, они еще умнее, чем собаки. Хотя и не такие милые.