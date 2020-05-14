Митя Фомин о том, как изменится мир после пандемии

14.05.2020, 20:50, Разное

Перед самым карантином у меня вышел новый альбом “Апрель”, оказавшийся отчасти пророческим, ведь записывали его еще в декабре – в нем чувствуется парадоксальное сочетание одиночества и весеннего любовного настроения и даже есть такие строки “На улицах пустынно, как будто целый город для нас двоих”. А в период всемирной самоизоляции я записал итальянскую версию “Все будет хорошо”, которая звучит как “Lascia Scivolare”, что фигурально означает “пусть будет так”. И она тоже оказалась на злобу дня, ведь каждый из нас сейчас задается вопросом, а как же будет на самом деле?



Каким будем мир после пандемии? Мудрые и смелые говорят, что точно не будет прежним. Кого-то это пугает, кто-то чувствует панику, другие закрывают глаза и отмахиваются, мол, будь что будет. Но давайте задумаемся, почему он вообще должен оставаться прежним?



Мы всегда жили с мыслью о конструктивных, положительных изменениях, которые улучшат нашу жизнь. Сделают ее более комфортной, интересной, разнообразят неожиданными спецэффектами. Мы в постоянных поисках чего-то лучшего как минимум для себя, своих близких, кто-то для страны или всей планеты. Даже в самые благополучные времена мы стремимся к тому, чтобы наши дни не были похожи друг на друга. Разве мы хотим, чтобы жизнь была такой же, как 20/30/100 лет назад? Мы с замиранием сердца вглядываемся в будущее, мечтаем, планируем! Так почему мы так боимся изменений, которые придут вслед за пандемией? Мир никогда не был одинаковым, даже в самые лучшие времена. Он всегда динамичный, меняющийся, эволюционирующий. В этом суть прогресса, суть развития.



Я не думаю, что нам стоит бояться. Хотя бы потому, что новое всегда должно быть лучше и интересней привычного. И все же, к каким именно переменам себя готовить? Попробуем порассуждать.

Время



Уже сейчас, на первых этапах пандемии, мы видим, в каких немыслимых масштабах высвободилось время. Нет необходимости пробираться по многочасовым пробкам, тратя в дороге себя, свою энергию, вступая в лишние диалоги и приезжая на встречи уже абсолютно не в том настроении. Сначала мы этого испугались, а потом быстро подстроились, и вот уже оказалось, что коммуникации могут быть гораздо эффективней, если они происходят онлайн.



Решения стали приниматься в разы быстрей. То, что раньше требовало месяцы обсуждений, споров, согласований деталей, сейчас решается за пару дней. Мир стал еще быстрее. А ведь скорость коммуникаций – одна из составляющих прогресса. Вспомните эволюцию этой сферы – от глашатаев Средневековья до возникновения всемирной паутины в XX веке. Сегодня нам удалось ускориться даже в состоянии тотального интернета. И люди будут и дальше развивать свою степень оперативности в решении рабочих вопросов и тем самым увеличивать ресурс личного времени, которое впервые за долгое время так резко на нас свалилось и открыло новые возможности за пределами замкнутого круга “работа-дом”.



Иммунитет



В том, что вакцина будет найдена, у меня, например, нет сомнений. Сама история человечества говорит о том, что иначе не может быть, оно победило столько болезней собственным иммунитетом и вновь изобретенными вакцинами, каждая из которых на принципиально новом уровне защищала человека. Вспомнить хотя бы меняющиеся штаммы гриппа, под которые каждый раз нужно модифицировать вакцину, подстраиваясь под новую его разновидность. Нам сейчас нипочем корь, краснуха, коклюш, скарлатина, сибирская язва, холера, чума, туберкулез, которые когда-то были адовыми испытаниями просто потому, что никто не догадывался, что из пресловутого плесневого грибка можно выделить революционный пенициллин, пока этого не сделал британский микробиолог Александр Флеминг. Сенсационное открытие увеличило среднюю продолжительность жизни человека на 30 лет и оказало выдающееся влияние на ход Второй мировой войны, так как до него множество солдат умирали даже не в ходе военных действий, а элементарно от инфекционных болезней, “гулявших” на фронте.



У меня есть теория о становлении человечества, в рамках которой я провожу параллели между отдельными периодами взросления человека и всей цивилизации. И если первобытно-общинный строй и феодальные государства я сравниваю с младенчеством и детством, то эпоху мрачного Средневековья – с пубертатным периодом, а Возрождение – с цветущей юностью, которая была наполнена сексуальностью, красотой, поисками Бога и жаждой прекрасного. Далее следовала молодость, которая сопровождалась научными и промышленными открытиями, все потихоньку систематизировалось, механизировалось, совершенствовалось, приобретало самостоятельность – это возраст, когда дети покидают родительские дома, чтобы встать на ноги. Происходившие в это время конфликты, войны, противостояния государственных укладов и режимов, смены власти говорят о том, что человечество начинает понимать, чего оно хочет и за что борется. Так постепенно мы добрались до порога истории, когда в сопоставлении с жизнью человека цивилизации можно дать 45-50 лет. И это самый расцвет, когда у нас есть шансы справиться с трудностями мудро, спокойно, решительно и по-взрослому.



Человечеству рано исчезать как биологическому виду – у него столько еще нерешенных вопросов. Вакцина от коронавируса – не единственный. Люди до сих пор не научились лечить рак, который по одной из теорий также является следствием жизнедеятельности вирусов, хотя ученые до сих пор не могут определить настоящую причину его возникновения. Не найдены вакцины и от других РНК-содержащих вирусов, таких как ВИЧ. Люди продолжают страдать от таких заболеваний, как атопический дерматит, нейродермиты, аутоимунные заболевания. Это значит, что степень осведомленности человечества во многих вопросах относительно себя и окружающей среды ничтожно мала.



Я искренне уверен, смысл существования человечества в том, чтобы полностью познать себя, обезопасить себя от еще неизученных и коварных заболеваний и выйти на новый уровень, когда на Земле будут жить подобные людям существа, этакие биороботы, неуязвимые физиологически и биологически, и они намного превзойдут человека по степени мышления и арсеналу способностей. Но нам до этого еще далеко, мы по-прежнему привязаны к физической оболочке, не понимаем природу мысли, не исследовали все возможности мозга. Мы не превзошли самих себя, не выполнили миссию, наложенную на нас природой. Мы как вид действительно в зрелом возрасте, но только на пороге открытия многих тайн, а значит, не можем исчезнуть.



Но даже на более ранних стадиях человечество сумело оградить себя от огромной армии инфекций, и победа над этим вирусом – лишь вопрос времени, инвестиций и нашего с вами терпения. Очевидно, что после такого испытания мы выйдем на совершенно иной уровень глобального иммунитета, и это будет прорыв.

Контроль ресурсов



Когда в подавляющем большинстве люди прикованы к собственным местам обитания, квартирам, домам, ими легче управлять. Мы постепенно идем к тому, что нас окольцовывают, оцифровывают, обязуя оформлять пропуски на выход и надевать браслеты. Заодно это удобный способ проверить, сколько людей могут мириться с таким положением дел, а кто готов рисковать жизнью ради заработка и будущего, даже нарушая правила.



Но это не значит, что нашу свободу будут ограничивать напрямую физически. Скорее, это будет происходить по экономическим причинам. Люди стали больше зарабатывать и больше себе позволять – больше тратить, больше потреблять. Появилось даже “слишком” много людей, которые могут себе позволить безоглядно транжирить то, что для некоторых совсем недавно было целым состоянием. Экономические последствия пандемии уже дают о себе знать – все идет к тому, что огромные ресурсы от малого бизнеса до крупных корпораций в ближайшее время будут обанкрочены и выброшены на рынок за бесценок, и их купят те, у кого остались капиталы. Нас ждет глобальный передел рынка и монополизация – и если еще полгода назад у нас были сотни возможностей выбора, то скоро наша жизнь сведется к схеме “либо так, либо никак”. Грубо говоря, вы сможете зарабатывать те деньги, которые вам дадут заработать, и потратить в определенных сегментах рынка услуг.



Наша свобода ограничится закрытыми границами. Если раньше мы могли позволить себе на выходные махнуть за рубеж, понежиться в отеле, купить шмотки, прогуляться по музеям, теперь этой опцией смогут пользоваться немногие – авиабилеты станут дорогими, пребывание в другой стране тоже, из такого путешествия выйдешь с заметными издержками. У каждого из нас была определенная степень свободы, сейчас же придется жить так, как диктуют свыше.



Картина еще более удручающая для тех, кто рассматривает происхождение пандемии не в рамках натуралистической теории, а в рамках теории заговора. Если мы говорим об искусственной природе вируса, не исключено, что таким образом человечеству эпохи перепотребления дают понять, что пора остановиться, потратить нажитое и прийти к новым нормам потребления, начиная от количества еды и заканчивая количеством сумок, автомобилей и прочей блажи. И тогда это уже не следствие экономического кризиса, а причина всего происходящего: капитал людей, траты денег и финансовые потоки становилось все труднее контролировать, и мир поставили на паузу. Потому что супротив того “подростка”, которого мы имели в Средневековье, “зрелый человек” в XXI веке умел зарабатывать… Правда, это лишь теория.



Перепотребление



И если в предыдущем пункте вы увидели только минусы, предлагаю сейчас посмотреть на это с другой стороны. Случай из собственной жизни – несколько лет назад меня пригласили принять участие в телепроекте “Остров” на НТВ. Это когда вас высаживают на необитаемом острове без всего: еды, воды, инструментов и средств к существованию, – и еще каждые несколько дней изводят ваше психическое здоровье изнуряющими спортивными состязаниями. Если кто-то до сих пор сомневается, правда ли все, что показывают в кадре, я могу вас уверить – абсолютная. Так вот несколько лет назад я месяц провел на острове. Все, что я привез с собой из Москвы, была зубная щетка, ласты и рыболовная сеть. За месяц перезагрузки я убедился, что для нормального и счастливого существования практически ничего не нужно.



Мы в повседневной жизни привыкли окружать себя кучей ненужных вещей, призванных как будто служить нашему комфорту. В то время как на самом деле все, что нам нужно, это… зубная щетка. Нет, я не хочу вернуть вас в пещеры и заставить однообразно питаться злаками, просто каждый должен понять, что чем-то в будущем нам придется жертвовать. После месяцев самоизоляции наше общество перепотребления ждет глобальная переоценка ценностей – уверен, мы будем более трезво и дозированно относиться к тому, что нам действительно нужно.

Интернет



Пожалуй, мы еще в большей степени углубимся в интернет. Все давно к этому шло, но пандемия только ускорит этот процесс, потому что длительные условия самоизоляции, где сеть становится основным и главным источником информации и общения, сформируют в людях привычки, от которых они уже не смогут отказаться.



Сейчас абсолютно все перешло в онлайн, даже религиозные ритуалы проводят в сети. Нахождение в стенах храма любой конфессии требует строгого соблюдения правил, вызывая у некоторых прихожан смущение и тревогу за их возможные нарушения. В домашних же условиях, лишенные соборности люди бессознательно позволяют себе вариации этих правил: могут участвовать в службе с непокрытой головой, босиком и даже параллельно занимаясь другими делами, что в стенах божественного дома было бы невозможно. Таким образом, контакт с религией, а читай – обращение к Богу, становится проще. И людям легче воспринимать саму божественную мысль, не будучи призванными к обязательному исполнению канонов.



Интернет станет еще более мощной площадкой, за внимание зрителей начнется настоящая борьба. В результате он имеет все шансы стать более конъюнктурным и уже не будет независимым от политики, мейнстрима и религии. И к этому нужно быть готовым – однажды вы можете открыть любимое шоу, а оттуда вам скажут, что делать и кому молиться.



Тактильность



Наряду с тотальным погружением в IT мы наверняка будем испытывать тягу к реальным тактильным ощущениям. Так, мы уже наблюдаем всплеск любви к домашним животным – приюты один за другим публикуют новости, что раздают всех собак и кошек. Возможно, люди станут внимательней и друг к другу, это в какой-то степени повлияет на укрепление семейных ценностей.



Развивая свою тактильность, самоизолированные семьи уже сейчас проявляют повышенный интерес к эротическим экспериментам и игрушкам, связанным с ощущениями. Моя подруга Наталья Азовская, PR-директор сети магазинов укрепления семьи, восторженно восклицает: “Наши торговые точки признали поставляющими товарами первой необходимости, и продажи в дни карантина взлетели!”.



Вместе с тем эротические игрушки-тренажеры становятся все более адаптированными к стандартам человеческой кожи, и некоторые уже оснащены специальным софтом и VR-очками, которые погружают тебя в другую реальность, вплоть до того, что в будущем люди вообще перестанут нуждаться в живом партнере рядом – его заменит муляж-имитатор нужной части человеческого тела, а в последствии и биоробот. Я бы с удовольствием разделил пространство с этим чудом техники, мне и самому не терпится пообщаться с существом, которое по идее должно быть во сто крат умней, интересней и занимательней живого человека.



Лучшая версия себя



По злому ли умыслу или случайному стечению обстоятельств человечество получило официальную возможность сделать паузу, отдохнуть, выспаться, никуда не спешить, забыть про дурацкие делайны, когда никто ничего не успевает, а люди зарабатывают неврозы. Нет ничего слаще и интересней, чем когда тебе разрешили делать то, о чем ты давно мечтал, и в наших силах использовать это время во благо.



Все стали массово учиться онлайн, массово читать литературу, а это значит, что неминуемо степень образованности и осознанности возрастет. Если давно в вас росло желание переделать себя или что-то в себе изменить, расставить ценности и приоритеты иначе, перераспределить усилия, но в вечной гонке для вас это было невозможно, теперь планета подарила нам такую возможность. Сейчас у нас есть все ресурсы сделать лучшую версию себя и как следствие всего человечества.



Давайте посмотрим на все, о чем сказано выше – так ли уж это плохо, что нужно бояться и паниковать? Нет ли в этом рациональных, продуктивных зерен, которые научат нас бережно относиться к собственному времени, сделают нас сильнее биологически, научат задумываться о том, сколько мы потребляем, научат ценить тех, кто рядом, быть собранней, дисциплинированней, внимательней? Каждый сам ответит на этот вопрос, и лучше с этим ответом поспешить, потому что время, которое впервые на памяти нескольких поколений дали нам для распоряжения таким способом, тоже неумолимо бежит и заканчивается.



Да, вы можете еще отдохнуть, но не запускайте себя, потому что есть риск пройти точку невозврата, когда мозг заплывет от лени, а пузо от жира. И когда внезапно громко и радостно объявят: “Ну все, нам пора!”, вы просто не успеете к финишу. Это время для тех, кто не любит его терять и всегда пользуется шансом наверстать упущенное.

