 

Путин обсудил с президентом Сербии гонения на духовенство в Черногории

14.05.2020, 20:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону со своим сербским коллегой Александаром Вучичем ситуацию вокруг гонений на духовенство в Черногории.

«Президент Вучич оповестил президента Путина обо всех событиях в регионе – от ситуации в Косове и Метохии до гонений духовенства Сербской православной церкви в Черногории», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы главы Сербии.

Кроме того, Вучич выразил благодарность Путину за помощь в борьбе с коронавирусом.

В ночь на среду полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия. Из-за задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. РПЦ призвала Черногорию освободить задержанных сербских священников.

Напомним, правящий в Черногории режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись в городах Подгорица, Никшич, Плужине, Биело-Поле, Беране, Даниловград, Бар, Тиват, Герцег-Нови. В ходе протестов произошли столкновения между силовиками и демонстрантами.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию в Черногорию, внешне напоминающую историю с украинском томосом.



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