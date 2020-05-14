 

В мире от коронавируса умерло более 300 тыс. человек

14.05.2020, 20:48, Новости дня

Общее число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс., следует из подсчетов на основе официальных заявлений властей и выводов экспертов и СМИ.

Заражены в мире по меньшей мере 4 млн 395 тыс. человек, умерли 6,83% из них – 300 тыс. 189 человек. При этом темпы роста числа смертей от коронавируса замедляются, передает ТАСС.

17 апреля была преодолена отметка в 150 тыс. умерших, за месяц произошел двукратный рост. Двукратный рост со 100 тыс. до 200 тыс. погибших занял две недели.

Больше всего смертей в США – около трети всех случаев заболевания в мире приходится на эту страну: более 1,4 млн случаев заражения и около 85,3 тыс. смертей. На втором месте – Великобритания, где умерли 33 тыс. 614 пациентов. На третьем месте Италия, где умерли 31 тыс. 368 человек.

В РФ умерли 2 тыс. 305 пациентов, за сутки было подтверждено 9 тыс. 974 новых случая коронавируса, а всего в стране более 252 тыс. случаев заболевания.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / У каждого пятого пациента с COVID-19 ученые обнаружили повреждение сердца

02.05 / В Черкасском ПНИ коронавирусом заболели 43 человека

15.04 / Кто завез коронавирус в Россию: назван нулевой пациент

28.03 / Резников об отставке Богдана и Гончарука: Если невеста уходит к другому, неизвестно, кому повезло

27.03 / Блогер уличил кинокритика Долина в игнорировании самоизоляции после посещения Европы

22.04 / Ничего не летает и не ездит. К чему приведет мировой кризис коронавируса

09.04 / Число заболевших COVID-19 в мире превысило 1,5 млн человек

07.04 / В ВОЗ заявили о серьезной нехватке медсестер в мире

27.04 / ВОЗ оценила подход США к борьбе с коронавирусом

26.03 / Медицинские круги США спрогнозировали сезонность заражений коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска