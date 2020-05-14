 

США заявили об отказе ряда стран принять американскую помощь в борьбе с COVID-19

14.05.2020, 20:48, Новости дня

Некоторые страны не принимает предложения Вашингтона о предоставлении помощи в борьбе с распространением нового коронавируса, сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

«Я бы сказал, что в целом есть ряд стран, которые не приняли наши предложения о помощи. Однако есть разница между активным непринятием и отсутствием ответа», – передает ТАСС его слова.

Купер призвал партнеров к бдительности, когда те соглашаются принять помощь от других государств, некоторые из которых, по мнению Вашингтона, якобы стремятся воспользоваться «странами, пострадавшими от коронавируса».

«Наши партнеры должны задавать себе вопрос, является ли бескорыстной эта мера, идущая от конкретных государств. Помощь, которая приходит вместе с потерей суверенитета, помощь, которая идет вместе с добычей ресурсов или дипломатией «долгового капкана», отказ от прав на критически важную материальную или информационно- технологическую инфраструктуру, использование интеллектуальной собственности путем шпионажа или открытого воровства – это не помощь», – отметил Купер.

Напомним, в апреле глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о признательности президента Соединенных Штатов Дональда Трампа РФ за помощь в борьбе с коронавирусом. Посол США в РФ Джон Салливан, в свою очередь, заявлял, что Соединенные Штаты готовы помочь РФ в борьбе с коронавирусом.

В начале мая Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора принял предложение направить РФ аппараты искусственной вентиляции легких.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / Глава СК поручил разобраться в деле о смерти пенсионерки из Казани

01.05 / Лидер профсоюза врачей: В «медицинских» поправках к Конституции заинтересованы и врачи, и пациенты

15.04 / В Великобритании 99-летний ветеран собрал 7 млн фунтов, гуляя во дворе своего дома

26.03 / Число зараженных коронавирусом в России достигло 840 человек

04.04 / Тамбовские чиновники стали повально отказываться от премий, начисленных в период эпидемии

05.04 / Миллиардные тендеры на благоустройство Москвы в разгар коронавируса

04.05 / SRF – эпидемия коронавируса — звёздный час Ангелы Меркель

14.04 / Осторожно, подделка! Как не стать жертвой мошенников при получении пропуска

23.04 / Аргентина вплотную приблизилась к дефолту

02.04 / Песков рассказал о режиме работы Путина во время пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска