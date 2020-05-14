Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone

14.05.2020, 20:42, Новости дня

Подписчики основателя компании Xiaomi Лэя Цзюня уличили его в пользовании смартфоном ближайших конкурентов – iPhone.

Рассекретить такое обстоятельство удалось благодаря нескольким последним постам Цзюня в Сети. В частности, смартфоны iPhone генерируют отметки, которые позволяют определить то, на каком устройстве сделаны данные изображения. Вместе с тем глава компании позже удалил эти фотографии, однако пользователи уже активно обсуждают данную неудобную ситуацию.

В свою очередь, ранее аналогичный скандал разгорелся в отношении основателя компании Huawei, который также использует американский смартфон, несмотря на продвижение собственной продукции на мировом рынке.