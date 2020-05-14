 

Смартфон iQOO Z1 с двумя SIM-картами 5G представят 19 мая

14.05.2020, 20:42, Новости дня

Известная китайская компания IQOO официально представит новый смартфон IQOO на флагманском чипе Dimensity 1000+.

Речь идет о предстоящей новинке под названием IQOO Z1. Премьера аппарата состоится 19 мая, а потому уже в ближайшее время пользователи смогут рассмотреть готовящийся аппарат. Вместе с тем новинка может похвастаться улучшенным экраном с частотой обновления кадров 144 Гц. В дисплее нашлось также место для фронтальной камеры. Достоинством устройства указывают также быструю зарядку с мощностью 44 Вт.

Особенностью аппарата эксперты называют то, что именно здесь впервые применили флагманский процессор, который отличается своим быстродействием. Также аппарат поддерживает одновременную работу двух сим-карт с поддержкой сетей пятого поколения.



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