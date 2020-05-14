 

Компания Redmi представила смартфон Redmi K30 5G Racing Edition

14.05.2020, 20:42, Новости дня

Китайская компания Redmi официально представила новый смартфон под названием K30 5G Racing Edition. K30 5G Racing Edition.

 Особенностью аппарата следует отметить тот факт, что в нем впервые применили мощный чип Qualcomm Snapdragon 768G. Первые продажи аппарата уже начались. Новинка оснащается полноразмерным 6,67-дюймовым экраном с высоким разрешением. Смартфон поддерживает актуальную ОС Android 10 и имеет усиленный аккумулятор на 4500 мАч.

Данная новинка обладает 128 гигабайтами постоянной памяти и 6 гигабайтами оперативной памяти. Модель получила улучшенную основную камеру с главным датчиком 64 мегапикселя. Смартфон Redmi K30 5G Racing Edition получит четыре оттенка корпуса и цена составляет 280 долларов.



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