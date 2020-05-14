Мнение: Саудовская Аравия вдвое сократит поставки нефти в США и Европу

14.05.2020, 20:30, Разное

Саудовская Аравия вдвое сократит поставки нефти в США и Европу

Саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco намерена в июне почти наполовину сократить поставки нефти в США и Европу, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, Saudi Aramco намерена сократить поставки некоторым покупателям в США и Европе на целых 60% или 70% от обычных контрактных объемов.

Также компания сократила законтрактованные на июнь поставки по крайней мере для 12 азиатских клиентов. По информации восьми из них, сокращение было примерно на 20–30%. Наиболее пострадали покупатели в Китае и Индии.

Напомним, что 11 мая министерство энергетики Саудовской Аравии приказало Saudi Aramco сократить свою добычу сырой нефти в июне “на дополнительную добровольную сумму в один миллион баррелей в день, в дополнение к сокращению, совершенному Королевством в последнем соглашении ОПЕК+”.

В рамках сделки ОПЕК+, действующей с 1 мая, Саудовская Аравия обязалась сократить добычу нефти до 8,5 млн баррелей в сутки. С дополнительным добровольным сокращением в июне саудовцы будут производить 7,492 миллиона баррелей в сутки в следующем месяце.

Можно вспомнить, как в середине марта саудиты грозились залить своей дешёвой нефтью весь мир, обещая ежедневно выбрасывать на рынок 12,3 млн баррелей нефти ежесуточно. Фактически, с июня королевство будет отправлять на мировой рынок на 39% нефти меньше, чем было обещано в марте.

Развязанная Саудовской Аравией ценовая война на сырьевом рынке нанесла тяжёлый удар по экономике самого королевства. Правительство было вынуждено пойти на непопулярные меры: трёхкратное повышение НДС (с 5% до 15%) и отказ от выплаты прожиточного минимума.

Министр финансов Мухаммед Джадаан объясняет все эти решения трудными временами, и просит граждан отнестись с пониманием. И действительно у саудитов не лучшие времена: доходы от нефти по итогу 1 квартала 2020 года упали на 25%, а общая выручка сократилась на 22%. Резервы похудели на 27 млрд долларов и сократились до 464 млрд долларов — и это всего за один календарный месяц.

Эксперты уже предупреждают, что финансово-экономический кризис в стране может обернуться серьёзными политическими потрясениями.

(с) Anna-News

PS. Полагаю, что вопросы с перемогой Саудовской Аравии в нефтяной войне с РФ и американской сланцевой индустрией можно считать закрытым. У свидетелей перемоги саудитов остается одна надежда – что Блумберг как обычно все наврал и Saudi Aramco не допустит такого обвала поставок, что вкупе с сокращениями по сделке ОПЕК+ не только сократит общую добычу ниже мартовских показателей, но и не позволит вернуть те цены, которые существовали до нефтяной войны.

Но разумеется, не стоит полагать, что данные проблемы саудитов, которые явно не таких последствий ожидали от нефтяной войны, отменяют ущерб, который был нанесен России и США. Пострадали все – ключевой вопрос, кто в большей, а кто в меньшей степени. Пока что саудиты выглядят наиболее пострадавшими, но это в краткосрочной перспективе. Для РФ будет достаточно интересно посмотреть, сколько денег государству придется потратить на поддержку "Росфнети", это пока что еще отложенные убытки. Относительно США интересен вопрос, сколько средств придется потратить (напечатать, в отличие от РФ, штаты могут продолжать политику заливания увеличивающихся экономических дыр зеленой бумагой) на поддержку сланцевой индустрии и насколько действенно США будут сокращать добычу нефти, что они обязались сделать по сделке ОПЕК+. Так что оценить все последствия нефтяной войны для США и РФ еще только предстоит. Ну а саудиты как обычно выглядят как злобные буратины, которые ко всем своим неприятностям, еще и экономический самострел устроили, подорвав и без того ослабевшую экономику.

PS. В тред приглашаются все свидетели победы Саудовской Аравии в нефтяной войне.

Для затравки "Саудовская Аравия принимает капитуляцию России"

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-prinyala-kapitulyaciyu-rossii-saudi-aramco-povyshaet-ceny-na-neft-na-vsekh-rynkakh-1029177183

PS2. Но есть и позитивная новость из Саудовской Аравии – там запретили казнить несовершеннолетних. Также там недавно отменили публичные порки. Пока жить становится все хуже и хуже, демократия наступает!