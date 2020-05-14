РПЦ сократила отчисления от храмов, монастырей и епархий

14.05.2020, 20:30, Новости дня

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл из-за сокращения доходов в Русской православной церкви принял решение в 2020 году на 25% уменьшить выплаты в Московскую патриархию некоторых епархий, а также московских храмов и ставропигиальных монастырей, говорится в сообщении РПЦ.

По существующей традиции приходы РПЦ (религиозные организации) должны регулярно выплачивать деньги в бюджет епархии, а епархия – патриархии. Столичные храмы и ставропигиальные монастыри РПЦ административно входят в состав Московской городской епархии, подчиняются патриарху Московскому и вся Руси Кириллу и перечисляют средства напрямую в патриархию.

«В условиях переживаемой эпидемии в целях сохранения жизни и здоровья граждан во многих регионах Российской Федерации были приняты ограничительные меры, в том числе был приостановлен доступ людей в храмы и монастыри. В связи с этим, ввиду финансовых затруднений, обусловленных сложившейся ситуацией, святейший патриарх Кирилл благословил сократить отчисления епархий, приходов Москвы и ставропигиальных обителей в Московскую патриархию за 2020 год на 25% по сравнению с 2019 годом (что соответствует трехмесячному сроку отчислений)», – передает РИА «Новости» сообщение РПЦ.

Сокращение отчислений предусмотрено для московских приходов РПЦ и епархий, «где были введены ограничения по посещению прихожанами храмов и, соответственно, существенно снизились доходы, и которые при этом установили не меньшее сокращение отчислений приходов в пользу епархиального бюджета». При этом срок завершения отчислений за 2020 год продлили до 10 мая 2021 года.

«С этой целью епархиальные архиереи должны направить рапорт на имя святейшего патриарха с изложением ситуации во вверенной ему епархии (включая информацию о снижении доходов в процентном отношении сравнительно с предыдущим годом) и сообщением об упомянутом сокращении приходских отчислений», – подытожили в Московской патриархии.