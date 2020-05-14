Эксперты: Турция передала часть российских С-400 «Триумф» США

14.05.2020, 20:30, Разное

Как известно, не так давно Российская Федерация и Турция договорились о поставках комплекса С-400 «Триумф», что очень обеспокоило США. В итоге, глава Белого дома Дональд Трамп решил, что Вашингтон не будет продавать Анкаре современные истребители F-35.

Турция не отказывалась официально от использования российского вооружения, но военные эксперты распространили информацию о том, что они передали некоторые из поставленных устройств в США. Тем не менее, даже после такого поступка позиции РФ в данном вопросе не ослабли – отечественные специалисты разработали более мощную версию комплекса под названием С-500.

Таким образом, даже если американские эксперты действительно получат задачу изучить «начинку» С-400, полученные сведения будут как минимум не актуальными. Специалисты же считают, что из-за этого поступка главу Турции Эрдогана стоит считать ненадежным партнером и плохим союзником.