 

Шойгу дала совет о выводе россиян из режима самоизоляции

14.05.2020, 20:30, Новости дня

Выход из режима самоизоляции должен быть аккуратным с точки зрения психологии, отметила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы сейчас можем условно предположить, что будет, но, скорее всего, эта ситуация [выход из режима самоизоляции] не пройдет бесследно для нашего психического здоровья, психологического благополучия. Нужно очень аккуратно с точки зрения психологических особенностей подойти к ситуации выхода из карантинных мероприятий», – цитирует ТАСС Шойгу.

По ее словам, на телефон горячей линии к психологам уже обращаются люди, которых тревожит время, когда закончится режим самоизоляции, однако большинство звонков по-прежнему «связаны с тревогами о здоровье, ухудшении экономической ситуации в стране».

Многим звонящим необходима эмоциональная поддержка, подытожила главный психолог МЧС.

Ранее в Госдуме предупредили о влиянии выхода из самоизоляции на психическое здоровье.

Психолог Арина Липкина в свою очередь заявила, что вынужденное пребывание дома из-за пандемии коронавируса меняет социальное поведение россиян, так как режим самоизоляции является большим стрессом для тела и психики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / NTD – чтобы попасть на Олимпиаду, иорданская дзюдоистка поднимает сестру и диван

14.05 / Сытник обжаловал в ЕСПЧ решение суда, которым его признали коррупционером

12.04 / «Молодежка ОНФ» помогла подготовить больницу в Москве к приему пациентов с пневмонией

10.04 / “Руслан” доставил в Казань 6 миллионов масок из Китая

26.03 / Горький юбилей Европы: Шенгенское соглашение перестает работать в дни своего 25-летия

30.04 / Власти Москвы решили подготовить 44 временных госпиталя для борьбы с коронавирусом

06.04 / В мире: США готовят к войне с Китаем новую пехоту

02.05 / Осмысление времени и пространства: искусство ушло на удаленку

26.03 / Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

11.04 / В РФ расширили перечень пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска