 

СМИ: В гостинице Киева из-за карантина “застряли” 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранцев

14.05.2020, 20:30, Разное

Согласно данным итальянских СМИ, в киевской гостинице “Венеция” в настоящее время проживают 46 младенцев, рожденных суррогатными матерями для иностранных граждан. Детей готовили для отправки за границу, однако пандемия коронавируса помешала планам организаторов.
В настоящее время из-за введения ограничительных мер авиасообщение приостановлено как в Украине, так и ряде других европейских стран. Это послужило причиной того, что организаторы своеобразного “бизнеса” не имеют возможности отправить детей “заказчикам”. Отмечается, люди, подготовившие младенцев к отправке, обратились к руководству страны с просьбой впустить компаньонов в Украину, аналогичные запросы подготовили “заказчики” и к своим министрам. Однако ответа на данный момент не получили ни одни, ни другие.

По предварительным данным, некоторые из детей пребывают в ожидании упомянутого мероприятия уже несколько недель. Об этом сообщает интернет-издание Regnum.



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