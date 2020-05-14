Мнение: Разговор с советским евреем о Крыме

14.05.2020, 20:28, Разное

Совершенно неожиданно сегодня втянулся в уже вроде давно навязшую в зубах дискуссию… о Крыме. Да еще в чужом журнале! Так-то я, конечно, давно прохожу мимо, но тут попалась на глаза постановка вопроса, которая меня всегда (и до сих пор) бесила. Речь о том, как надо “наказать” крымчан за их “неправильное поведение”, что они, мол, “предали Украину”. Обычно люди с такой карательной психологией решают вопрос просто – крымчан надо… изгнать. Депортировать, говоря по-научному (хорошо хоть не расстрелять). Чаще этим грешат, естественно, украинцы – но в этот раз отметился и вовсе российский эмигрант-еврей, прямо из Израиля. Хотя, казалось бы, уж у какого еще народа должна быть вечная “прививка” от карательного мышления! Но вот некий Илья Харит ляпнул – и завертелось:

Ilia Harit Крым вернуть и всех, не желающих жить в Украине, переселить в Тверскую область.

Я, как боевой конь при звуке полковой трубы, вскинулся (далее наш диалог в ФБ):

Я. А нежелание жить на Украине – это уже уголовное преступление? Или бери выше – преступление против человечности? За это теперь надо беспощадно КАРАТЬ?!

Ilia Harit Нюрнберг все расставил по своим местам.

Я. Нюрнберг осудил фашизм и преступления против человечности. То есть уродов типа вас, призывающих издеваться над мирным населением из-за каких-то ваших “национальных убеждений”. Никакие “украинские интересы” не стоят слезинки крымского ребенка.

Ilia Harit а вы не считаете захват Крыма военным преступлением? Вынужден вас огорчить. Аннексия преступление по международным законам. И в результате страна агрессор получает руины городов, внешнее управление и трансферт населения.

Я. Я же говорю – людоед.

Ilia Harit Алексей Рощин добавьте, сионистский. Вы судя по всему исключительный русскоимперский гуманист? Увы. Не вы диктуете правила. Vae victis

Алексей Рощин Ну-ну 🙂 Раз уж вы у нас такой знаток латыни – отвечу на древнегреческом: Μολὼν λαβέ (“Приди и возьми” – ответ царя Леонида персам).

Ilia Harit Алексей Рощин объясните нам сирым и убогим, чем русские лучше судетских немцев? И чем гитлеризм от большевизма отличается? Кроме количества жертв? Тут большевики всех переплюнули. И пришел черед российского режима отвечать за собственные деяния. Чем же вы так недовольны?

Я. вам, сирым и убогим (это израильтянам, что ли?) – ничего объяснять не надо. Вы расскажите, когда уберетесь с Западного Берега реки Иордан и из сектора Газа. А заодно – на каком основании вы, сирые и убогие, там обретаетесь сейчас. Да, и заодно про аннексию и военные преступления нам расскажите. И про “международное право” не забудьте – о своем к нему бесконечном уважении.

Я. Ну и еще, Илья, интересно было бы послушать в Вашем исполнении, чем евреи лучше палестинцев. Из чисто, знаете, детского любопытства.

Ilia Harit Западный берег это контрибуция за аннексию 48 года. И это наша земля. Кстати на западном берегу арабы живут гораздо лучше чем русские в Москве и замкадье. И почему то не рвутся в Иорданию. Печалька

Я. ЧАВО?! 😉 “Контрибуция за аннексию”?! Она кем-то признана, Илья? И кто-то в мире признаёт, что это “ваша земля”?



Владимир Жаботинский (1880-1940 гг.)

Ilia Harit а палестинцы это кто? Трудовые мигранты завезенные в эрец исроэл в 30 х годах? Такого народа отродясь у нас не водилось. Это термин придуманный гебьем. Кстати в братском Египте они ходят в электронных браслетах. И за удаление от разрешенных мест два года тюрьмы и двадцать палок. Есть арабы, граждане государства Израиль и есть те кто данное государство не признает.

Ilia Harit все цивилизованные страны. А на дикарей нам плевать. Они же ваши братья. А не наши. Живым свидетелем может стать Алексей Павлович, много лет прослуживший в миротворческих силах ООН. И поведать чем еврейское государство отличается от соседей арабов</i>

Я. Какой вы дивный каннибал, просто прелесть 🙂 И людей, которые вам не нравятся, вы называете “дикари” и за людей не считаете – прямо как ваш духовный отец Адольф Алоизович. Но у меня один вопрос. А что, в 30е годы был какой-то “Эрец Исраэль”? Не подскажете, где? Я вот читал, что он тогда официально назывался, не поверите, “Палестиной”. А все его жители, соответственно – “палестинцы”… Что и у кого могли аннексировать палестинцы в Палестине? Ясно, что не у вас – Вы ведь там “понаехавший”. Как насчет того, чтобы выслать вас обратно в Тверскую область, как незаконного оккупанта?

Ilia Harit не хуже вас. Вы так ударяетесь о дикарей и каннибалов сердцем, хотя и считаете их грязными чучмеками. В отличие от вас, кому сталин отец родной, я последовательный сторонник идей Владимира Жаботинского. У нас нет другой страны и эта земля наша. У кого другое мнение, тот может усираться сколь угодно долго, но безрезультатно. Кому милы все помойки мира от Зимбабве до Газы, тот может взасос обожать путина и жить в дерьме.

Я. Ну а у нас нет другого Крыма, и эта земля наша. У кого другое мнение, тот может усираться сколь угодно долго, но безрезультатно. Кому милы все помойки мира от Зимбабве до Газы, тот может взасос обожать Владимира Жаботинского и жить в Израиле”.

Вот так мило пообщались. На том и расстались. Ну хоть не коронавирус! А вообще – удивляет стремление людей кидаться камнями, проживая в стеклянном доме.