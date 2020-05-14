FAZ – Европа обязана сохранить небо открытым — военные выгоды очевидны

14.05.2020, 20:20, Новости дня

Европейские государства извлекают наибольшую выгоду из Договора об открытом небе, так как их разведывательные возможности несопоставимы с американскими, пишет Frankfurter Allgemeine. Поэтому европейцы в целях защиты собственных интересов должны отговорить Вашингтон от выхода из этого соглашения. Если же это не удастся, его сохранение будет иметь смысл только при условии, что РФ останется его подписантом.



Reuters

Договор по открытому небу разрешает полёты невооружённых разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов, пишет Frankfurter Allgemeine. Это позволяет наблюдать за изменениями военной инфраструктуры. Но несмотря на эту очевидную выгоду, с сентября 2019 года в США обсуждают возможность выхода из соглашения, недоумевает автор статьи.

При условии соблюдения всех формальных сроков американцы смогут расторгнуть договор уже в марте 2021 года, продолжает издание. Это решение в Белом доме обосновывают тремя аргументами. Во-первых, там недовольны тем, что РФ ограничивает полёты над Калининградской областью и вдоль российско-грузинской границы. Во-вторых, военные и коммерческие спутники уже предоставляют схожие разведывательные возможности. И, в-третьих, американцы хотят сэкономить на модернизации используемых в рамках договора самолётов, которые были произведены ещё в 1960-х годах.

Но в этих аргументах не учитывается та важная роль, которую играет соглашение в обеспечении военной прозрачности и укреплении доверия, главным образом между НАТО и Россией, подчёркивает автор. Во время полётов на борту постоянно присутствуют представители тех государств, где они осуществляются. Доступ к полученным разведданным предоставляется всем странам-подписантам. То есть в отличие от снимков, полученных путём военного шпионажа, их можно использовать в дипломатических целях.

К тому же, если взглянуть на статистику полётов, становится очевидно, что большую часть из них проводят европейские государства. Это предоставляет им очевидные военные выгоды, ведь ни у одного из европейских государств нет таких разведывательных возможностей, как у США. Это касается и Германии.

Для защиты собственных интересов европейцы должны убедить Вашингтон в ценности Договора по открытому небу, советует автор. Союзниками в этом деле для них могут стать члены американского конгресса, которые не раз обращались к госсекретарю Майку Помпео, предостерегая от выхода из договора. Также они настаивают на соблюдении 120-дневнего периода ожидания до объявления о намерении расторгнуть соглашение. В результате расторжение произойдёт уже после окончания срока президентства Дональда Трампа. Если же на предстоящих выборах его победит кандидат от демократов, можно будет рассчитывать на отмену ошибочного решения.

Впрочем, делать ставку только на это было бы стратегической ошибкой, поясняет издание. Так что пока европейцам остаётся только доносить до Белого дома свою позицию, а также выходить на контакт с членами конгресса, обеспечивая поддержку сторонникам сохранения договора. Эффективнее всего было бы добиться уступок от Москвы в том, что касается обоснованных претензий США.

Если же американские власти не удастся убедить, сохранение договора будет иметь смысл только при условии, если РФ останется его подписантом, поясняет автор. Но в Москве пока что никаких официальных заявлений по поводу своих планов не делали. Строго говоря, Кремль сможет извлекать для себя выгоду из соглашения и после выхода США. 87% всех российско-белорусских полётов проходят над европейскими государствами и Канадой. В результате РФ сможет и дальше вести разведку американских военных объектов в Европе.

Но Москву беспокоит то, что США смогут получать разведданные и после расторжения договора. Условия соглашения это запрещают, но есть обязательства перед НАТО. В связи с этим — хотя технически это реализовать практически невозможно — европейцы должны гарантировать Москве, что информация не будет поступать в третьи руки. «Потому что для РФ это вопрос статуса», — объясняет автор.