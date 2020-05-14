Эксперты продемонстрировали самую детализированную модель коронавируса

14.05.2020, 20:17, Разное

Зарубежным специалистам из студии медицинской визуализации Visual Science удалось создать наиболее детализированную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2. Данная визуализация входит в состав некоммерческого проекта «Зоопарк вирусов», в котором есть макеты и других известных заболеваний.

Для максимального совпадения эксперты проанализировала не менее 35 научных работ, связанных с современным коронавирусом. Модель продемонстрировали некоторым врачам и ученым со всех уголков планеты, и отзывы были крайне положительными. Безусловно, не обошлось и без критики. В частности, китайские специалисты усомнились в точности визуализации концевых участков нуклеокапсида. Дело в том, что соответствующая информация бралась из научных работ с рядом ограничений – они будут дополнены уже в скором времени.

Помимо этого, эксперты рассказали, каким образом вирус попадает в организм и начинает распространение. После крепления к мембране определенной клетки с помощью шипов происходит подобие инъекции в неё вирусного генома — РНК. Далее она собирает «чужие белки, заставляющие производить вирус». После этого начинается формирование новых вирионов, а клетка, в свою очередь, начинает умирать.