 

Эксперты продемонстрировали самую детализированную модель коронавируса

14.05.2020, 20:17, Разное

Зарубежным специалистам из студии медицинской визуализации Visual Science удалось создать наиболее детализированную 3D-модель коронавируса SARS-CoV-2. Данная визуализация входит в состав некоммерческого проекта «Зоопарк вирусов», в котором есть макеты и других известных заболеваний.
Для максимального совпадения эксперты проанализировала не менее 35 научных работ, связанных с современным коронавирусом. Модель продемонстрировали некоторым врачам и ученым со всех уголков планеты, и отзывы были крайне положительными. Безусловно, не обошлось и без критики. В частности, китайские специалисты усомнились в точности визуализации концевых участков нуклеокапсида. Дело в том, что соответствующая информация бралась из научных работ с рядом ограничений – они будут дополнены уже в скором времени.

Помимо этого, эксперты рассказали, каким образом вирус попадает в организм и начинает распространение. После крепления к мембране определенной клетки с помощью шипов происходит подобие инъекции в неё вирусного генома — РНК. Далее она собирает «чужие белки, заставляющие производить вирус». После этого начинается формирование новых вирионов, а клетка, в свою очередь, начинает умирать.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.05 / Мнение: Цветы на могилах вермахта напомнили о «красной черте»

10.05 / “Не могу смотреть на пиццу”: Жанна Бадоева рассказала о карантине в Италии и своих предпочтениях в еде

14.04 / Мнение: Ковид сберегает жизни

15.04 / «Коммерсант» узнал о первых заражениях COVID-19 среди российских военнослужащих

26.04 / Мнение: Китай прячет свои подводные лодки в море

19.04 / Ученые из Италии: Коронавирус может поражать кровь инфицированного

02.04 / Предприятия моногородов России во время пандемии переходят на производство антисептиков и масок

12.05 / Спасти корабль без экипажа

02.04 / Мнение: Страшная песня

04.04 / В Екатеринбурге состоялась первая онлайн-свадьба в период карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска